प्रह्लाद चा-विनोद न होते तो Panchayat 3 से 'पंच' का गायब होना कंफर्म था, जानिये कैसे

लंबे इंतजार के बाद Amazon Prime की मोस्ट अवेटेड सीरीज Panchayat 3 रिलीज हो गई. यूं तो इस सीरीज में देखने के लिए कई चीजें हैं लेकिन हमें इस सीरीज को प्रह्लाद चा बने फैसल मलिक और विनोद का रोल करने वाले अशोक पाठक के लिए देखना चाहिए. दोनों ही एक्टर्स ने बेमिसाल काम किया है.

ठीक ठाक इंतजार के बाद सब्र का फल मीठा हुआ. Amazon Prime की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत 3 (Panchayat 3 ) रिलीज हो गई. पिछले दो सीजंस देखकर ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई थी कि, जब पंचायत 3 दर्शकों के सामने आएगी, उन्हें एंटरटेनमेंट के अलावा इमोशंस का फुल ऑन डोज मिलेगा. दर्शकों की ये मांग जायज इसलिए भी थी क्योंकि पिछले सीजन में चाहे वो प्रधान जी और बनराकस के बीच का 'पॉलिटिकल झगड़ा' हो. या फिर विनोद की मासूमियत और सचिव जी का बात बेबात पर जज्बाती हो जाना. पब्लिक ने इस बात के कयास लगा लिए थे कि पंचायत 3 धमाल और मस्ती का पर्याय बनेगी. अब जबकि पंचायत 3 रिलीज हो गई और प्रह्लाद चा और विनोद हमारे सामने हैं, जनता के बेचैन दिल को करार आ गया है.

यूं तो पंचायत 3 का वेट हर वो आदमी कर रहा था जिसने अपने जीवन में गांव देखे, गांव की चुनौतियां देखी और साथ ही जो प्रधानी के चुनावों की चकल्लस से वाकिफ है. बावजूद इसके एक वर्ग वो भी था जिसे सिर्फ एक्टिंग से मतलब है. वो वर्ग जो ये मानता है कि सीरीज का मतलब One Go है. ऐसे लोग जब एक बार सीरीज देखना शुरू करते हैं तो फिर उसके हर एक पक्ष को देखते हैं. ऐसे लोगों के लिए सीरीज का मतलब विनोद और प्रह्लाद चा ही थे.

कुल मिलाकर Panchayat Season थ्री में देखने के लिए कई चीजें हैं. लेकिन इस सीजन को देखे जाने की जो बड़ी वजह हमें नजर आती है, वो प्रह्लाद चा बने फैसल मलिक और विनोद के रोल में अशोक पाठक ही हैं. जी हां सही सुना आपने. एक ऐसे वक़्त में जब कंटेंट और एक्टिंग से लेकर अश्लीलता तक तमाम विषयों पर हिंदी सिनेमा सवालों के घेरे में हो. अशोक और फैसल अपने बलबूते बॉलीवुड की इज्जत बचाने में कामयाब हुए हैं.

चाहे वो पूर्व में रिलीज हुई पंचायत 2 हो या फिर वर्तमान में आई पंचायत 3 अपनी एक्टिंग से इन दोनों ही अभिनेताओं ने बहुत कुछ नया स्थापित किया है.

एक्टर्स ने ये साबित कर दिया कि हाथ में स्क्रिप्ट थाम कर एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है. लेकिन असली हीरो वही है, जिसकी भीगी पलकें दर्शकों की आंख नम कर दे. या फिर जिसकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दे.

Gazab script writer hai Bhai 👍#Panchayat

Finally hmlog ka dhayan rkha gya @asishth 😎

Ye miss to nhi kiye @s_oxymoronicc 😂 pic.twitter.com/fXpebcVdi4 — Rāghūvāṃśā☀️ (@Raghuvamsa_) May 28, 2024

अशोक और फैसल द्वारा की गयी एक्टिंग के बाद कहा जा सकता है कि पूरी पंचायत एक तरफ है और इन दो एक्टर्स का काम दूसरी तरफ. जिस तरह का फैन बेस अशोक और फैसल ने अपने काम से तैयार किया. वो ये बताने के लिए काफी है कि, दर्शकों के लिए आज भी एक्टर का मतलब अच्छी एक्टिंग और अपना कैरेक्टर निभाने की टाइमिंग है.'

चाहे वो अशोक हों या फिर फैसल दोनों में ही कुछ तूफानी नहीं है. जब हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो मिलता है कि ये लोग औसत लुक वाले हैं और सिक्स पैक, टोंड बॉडी और गुड लुक्स जैसी चीजों से दूर हैं.

इनके कोई ऐसे भी वीडियो नहीं हैं जिनमें ये जिम में पसीना बहा रहे हैं. हां लेकिन जब हम इनके काम को देखते और उसका अवलोकन करते हैं तो इनका काम चीख चीख कर इनमे लेवल को जाहिर कर देता है.

ऊपर लिखी बातों को समझने के लिए हम पंचायत 2 का रुख करेंगे और इसे फैसल के परिदृश्य से समझेंगे. पंचायत 2 के शुरूआती एपिसोड्स में प्रह्लाद चा बने फैसल को एक हंसते मुस्कुराते इंसान के रूप में दिखाया गया है. जो प्रधान जी के साथ हंसी ठिठोली करता है. मौके बेमौके सचिव जी से मौज लेता है.

Finished watching #Panchayat season 3 now I can't wait for next season!! What an amazing season once again,all the characters are beautifully done by all the actors!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻#PanchayatS3



What a iconic role played by PRAHLAD CHA.....

amazing..... Mindblowing..... pic.twitter.com/a1EjHdigxw — Kush kr Yadav 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@Imkushprakash) May 28, 2024

फिर जब कहानी आगे बढ़ती है और उसे ये खबर मिलती है कि उसका एकलौता जवान बेटा शहीद हो गया तो जैसा ट्रांसफॉर्मेशन फैसल अपने किरदार का करते हैं वो बेमिसाल है. लास्ट के कुछ एपिसोड्स में एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक जो कुछ भी फैसल ने किया कह सकते हैं कि बॉलीवुड को पंचायत के जरिये एक कोहिनूर मिला है.

What was not in this season! The innocent romance of Sachiv-Rinki, rivalry of Dubey-Bhushan, The growth of Manju Devi as Pradhan, The role of Vikas and his married life, innocent Binod, Kranti Devi & the MLA 😂

But Prahlad Cha stole the show ❤️❤️

Incredible! #Panchayat #S03 pic.twitter.com/hPp5o8dpTt — Akash Devnath (@akash_devnath) May 28, 2024

इसी तरह जब हम विनोद का किरदार निभाने वाले अशोक पाठक को देखते हैं, तो जिस तरह का रोल उनका था उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि भारत के लगभग हर एक गांव में एक ऐसा विनोद है. जो भले ही दीन हीन स्थिति में हो. लेकिन क्योंकि वो एक 'वोट' है इसलिए प्रधान और उसके मातहतों से लेकर प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले किसी दूसरे नेता तक सबके लिए वो बहुत जरूरी है.

सीजन 2 से लेकर सीजन 3 तक विनोद बने अशोक पाठक के हिस्से में जो जो सीन आए उन्होंने अपना बेस्ट दिया और साबित किया कि असली टैलेंट लुक्स, सिक्स पैक एब्स और टोंड शरीर का मोहताज नहीं है.

पंचायत 3 में भी इन दोनों ही एक्टर्स ने कमाल किया है. हमारा दावा है कि इस बार इनकी वजह से आप पूरी सीरीज One Go में न केवल खत्म करेंगे बल्कि एक विचार जरूर आपके दिमाग में आएगा कि यदि ये दोनों लोग पंचायत मेकर्स की पसंद न होते या फिर यदि उन्हें नहीं लिया जाता तो इस सीरीज और पंचायत का क्या होता.