GOLDM Aug17 10GR 28810 28921 28800 28841 66 KGS GOLDM Jul17 10GR 28711 28860 28705 28744 1467 KGS GOLDM Jun17 10GR 28660 28779 28600 28662 19779 KGS GOLDPETAL Aug17 1GRM 2845 2929 2840 2919 1 KGS GOLDPETAL Jul17 1GRM 2915 2916 2912 2914 1 KGS GOLDPETAL Jun17 1GRM 2913 2917 2911 2913 25 KGS GOLDPETAL May17 1GRM 2912 2918 2910 2913 45 KGS GOLDPTLDEL Jun17 1GRM 0 0 0 2900 0 KGS LEAD Jul17 1KGS 0 0 0 134.05 0 MT LEAD Jun17 1KGS 134.6 136.15 134.45 135.85 1681 MT LEAD May17 1KGS 134.4 135.7 133.85 135.2 54056 MT LEADMINI Jul17 1KGS 134.95 136.25 134.95 135.65 11 MT LEADMINI Jun17 1KGS 135.1 136.1 134.5 135.9 623 MT LEADMINI May17 1KGS 134.35 135.7 133.85 135.2 16463 MT MENTHAOIL Aug17 1KGS 927 932 926 927.7 30 MT MENTHAOIL Jul17 1KGS 928 928 916.5 917.2 484 MT MENTHAOIL Jun17 1KGS 920 921 908 909.6 1696 MT MENTHAOIL May17 1KGS 955.6 959.5 938.3 940.4 4388 MT NATURALGAS Jul17 1mmB 217.2 218 216.5 216.8 84 mmB NATURALGAS Jun17 1mmB 214.8 215.3 213.2 213.6 2807 mmB NATURALGAS May17 1mmB 207.8 208.5 206.4 206.7 35928 mmB NICKEL Aug17 1KGS 0 0 0 608.2 0 KGS NICKEL Jul17 1KGS 602.1 604.1 602.1 603.1 3 KGS NICKEL Jun17 1KGS 597.9 602 597 599.8 1290 KGS NICKEL May17 1KGS 591.3 596.7 591.3 594.3 14018 KGS NICKEL Sep17 1KGS 0 0 0 617.1 0 KGS MORE

