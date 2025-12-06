FacebookTwitterYoutubeInstagram
Entertainment

ENTERTAINMENT

Filmfare OTT Awards 2025 nominations: Paatal Lok 2, Panchayat 4, Khauf, Agni, Stolen, CTRL lead the list; ceremony to be held on...

In the Web Series category; Khauf, Panchayat Season 4, Paatal Lok Season 2, and IC 814: The Kandahar Hijack are the most nominated shows. In the Web Original Films section, Stolen, Agni, The Mehta Boys, CTRL and Sector 36 have received the majority of the nominations.

Latest News

Aman Wadhwa

Updated : Dec 06, 2025, 08:30 PM IST | Edited by : Aman Wadhwa

Filmfare OTT Awards 2025 nominations: Paatal Lok 2, Panchayat 4, Khauf, Agni, Stolen, CTRL lead the list; ceremony to be held on...
Khauf, Paatal Lok Season 2, and CTRL
The nominations for Filmfare OTT Awards 2025 have been announced. The ceremony is set to take place in Mumbai on December 15. These awards will celebrate the series and films released across different OTT platforms between 1 August 2024 and 31 July 2025. The artistic and technical excellence in the OTT originals - shows and movies - will be honoured at the sixth edition of the Filmfare OTT Awards.

In the Web Series category, Prime Video's Khauf, Panchayat Season 4, and Paatal Lok Season 2, and Netflix's IC 814: The Kandahar Hijack are the most nominated shows. In the Web Original Films section, Prime Video's Stolen, Agni, and The Mehta Boys; and Netflix's CTRL and Sector 36 have received the majority of the nominations.

Here are the nominations for the Filmfare OTT Awards 2025

Best Series

Black Warrant
Freedom At Midnight
IC 814: The Kandahar Hijack
Khauf
Paatal Lok Season 2
The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case

Best Director, Series

Anubhav Sinha (IC 814: The Kandahar Hijack)
Avinash Arun Dhaware (Paatal Lok Season 2)
Nagesh Kukunoor (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Nikkhil Advani (Freedom At Midnight)
Pankaj Kumar & Surya Balakrishnan (Khauf)
Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Gray - Love Kills)
Vikramaditya Motwane (Black Warrant)

Best Actor, Series (Male): Drama

Amit Sial (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Jaideep Ahlawat (Paatal Lok Season 2)
Kay Kay Menon (Shekhar Home)
Roshan Mathew (Kankhajura)
Vijay Varma (Ic 814: The Kandahar Hijack)
Zahan Kapoor (Black Warrant)

Best Actor, Series (Female): Drama

Aaditi Pohankar (Ek Badnaam Aashram S3 Part 2)
Maanvi Gagroo (Half Love Half Arranged Season 2)
Monika Panwar (Khauf)
Rasika Dugal (Shekhar Home)
Samantha Ruth Prabhu (Citadel: Honey Bunny)
Shabana Azmi (Dabba Cartel)

Best Supporting Actor, Series (Male ): Drama

Anurag Thakur (Black Warrant )
Ishwak Singh (Paatal Lok Season 2)
Paramvir Singh Cheema (Black Warrant)
Rahul Bhat (Black Warrant)
Rajat Kapoor (Khauf)
Rajendra Chawla (Freedom At Midnight)

Best Supporting Actor, Series (Female ): Drama

Divya Dutta (Bandish Bandits Season 2)
Geetanjali Kulkarni (Khauf)
Nimisha Sajayan (Dabba Cartel)
Patralekhaa (Ic 814: The Kandahar Hijack)
Sheeba Chadha (Bandish Bandits Season 2)
Tillotama Shome (Paatal Lok Season 2)

Best Actor, Series (Male): Comedy

Amol Parashar (Gram Chikitsalay)
Barun Sobti (Raat Jawaan Hai)
Gajraj Rao (Dupahiya)
Jitendra Kumar (Panchayat Season 4)
Raghubir Yadav (Panchayat Season 4)
Sparsh Shrivastava (Dupahiya)

Best Actor, Series (Female): Comedy

Ananya Panday (Call Me Bae)
Anjali Anand (Raat Jawaan Hai)
Neena Gupta (Panchayat Season 4)
Priya Bapat (Raat Jawaan Hai)
Shivani Raghuvanshi (Dupahiya)
Sunita Rajwar (Panchayat Season 4)

Best Supporting Actor, Series (Male ): Comedy

Akash Makhija (Gram Chikitsalay)
Ashok Pathak (Panchayat Season 4)
Chandan Roy (Panchayat Season 4)
Durgesh Kumar (Panchayat Season 4)
Faisal Malik (Panchayat Season 4)
Vinay Pathak (Gram Chikitsalay)

Best Supporting Actor, Series (Female ): Comedy

Akansha Ranjan Kapoor (Gram Chikitsalay)
Anjuman Saxena (Dupahiya)
Garima Vikrant Singh (Gram Chikitsalay)
Renuka Shahane (Dupahiya)
Sanvikaa (Panchayat Season 4)
Sonali Kulkarni (Oops Ab Kya?)

Best Story, Series

Chandan Kumar (Panchayat Season 4)
Chirag Garg & Avinash Dwivedi (Dupahiya)
Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Gray - Love Kills)
Smita Singh (Khauf)
Sudip Sharma (Paatal Lok Season 2)
Vasant Nath, Neha Veena Sharma (Ziddi Girls)

Best Dialogue, Series

Anubhav Sinha & Trishant Srivastava (IC 814: The Kandahar Hijack)
Chirag Garg & Avinash Dwivedi (Dupahiya)
Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Gray - Love Kills)
Satyanshu Singh & Arkesh Ajay (Black Warrant)
Smita Singh (Khauf)
Sudip Sharma, Abhishek Banerjee, Rahul Kanojia, Tamal Sen (Paatal Lok Season 2)

Best Original Screenplay, Series

Chandan Kumar (Panchayat Season 4)
Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Gray - Love Kills)
Smita Singh (Khauf)
Sudip Sharma, Abhishek Banerjee, Rahul Kanojia, Tamal Sen (Paatal Lok Season 2)

Best Comedy (Series/specials)

Call Me Bae (Colin D'Cunha)
Dupahiya (Sonam Nair)
Gram Chikitsalay (Rahul Pandey)
Oops Ab Kya? (Prem Mistry & Debatma Mandal)
Panchayat Season 4 (Akshat Vijaywargiya & Deepak Kumar Mishra)
Raat Jawaan Hai (Sumeet Vyas)

Best (Non Fiction) Original (Series/special)

Angry Young Men (Namrata Rao)
Fabulous Lives Vs Bollywood Wives Season 3 (Uttam Ramkrishna Domale)
Follow Kar Lo Yaar Season 1 (Sandeep Kukreja)
In Transit (Ayesha Sood)
The Roshans (Shashi Ranjan)
Vir Das: Fool Volume (Vir Das)

Best Film, Web Original

Agni
CTRL
Girls Will Be Girls
Sector 36
Stolen
The Mehta Boys

Best Director, Web Original Film

Aditya Nimbalkar (Sector 36)
Boman Irani (The Mehta Boys)
Karan Tejpal (Stolen)
Rahul Dholakia (Agni)
Shuchi Talati (Girls Will Be Girls)
Vikramaditya Motwane (CTRL)

Best Actor, Web Original Film (Male)

Abhishek Bachchan (Kaalidhar Laapata)
Abhishek Banerjee (Stolen)
Ishwak Singh (Berlin)
Manoj Bajpayee (Despatch)
Nawazuddin Siddiqui (Costao)
Pratik Gandhi (Agni)
R Madhavan (Aap Jaisa Koi)
Vikrant Massey (Sector 36)

Best Actor, Web Original Film (Female)

Ananya Panday (CTRL)
Kriti Sanon (Do Patti)
Preeti Panigrahi (Girls Will Be Girls)
Sanya Malhotra (Mrs)
Sheeba Chadha (Kaushaljis Vs Kaushal)
Taapsee Pannu (Phir Aayi Hasseen Dillruba)
Yami Gautam (Dhoom Dhaam)

Best Supporting Actor, Web Original Film (Male)

Avinash Tiwary (The Mehta Boys)
Daivik Baghela (Kaalidhar Laapata)
Deepak Dobriyal (Sector 36)
Jitendra Joshi (Agni)
Shaheer Sheikh (Do Patti)
Shubham Vardhan (Stolen)

Best Supporting Actor, Web Original Film (Female)

Arrchita Agarwaal (Despatch)
Ayesha Raza (Aap Jaisa Koi)
Kani Kusruti (Girls Will Be Girls)
Mia Maelzer (Stolen)
Saiyami Kher (Agni)
Soha Ali Khan (Chhorii 2)

Best Adapted Screenplay, Series

Abhinandan Gupta, Adwitiya Kareng Das, Gundeep Kaur & Revanta Sarabhai (Freedom At Midnight)
Anubhav Sinha & Trishant Srivastava (IC 814: The Kandahar Hijack)
Chandan Arora, Sandeep Jain (Kankhajura)
Nagesh Kukunoor, Rohit Banawlikar & Somanwita Bhattacharya (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Satyanshu Singh & Arkesh Ajay (Black Warrant)

Best Cinematographer, Series

Avinash Arun Dhaware (Paatal Lok Season 2)
Eeshit Narain (Dabba Cartel)
Ewan Mulligan & Ravi Kiran Ayyagari (IC 814: The Kandahar Hijack)
Pankaj Kumar (Khauf)
Sangram Giri (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Saumyananda Sahi (Black Warrant)

Best Production Design, Series

Sumit Basu, Snigdha Basu, Rajnish Hedao (IC 814: The Kandahar Hijack)
Mukund Gupta (Black Warrant)
Mukund Gupta (Paatal Lok Season 2)
Nitin Zihani Choudhary (Khauf)
Payal Ghose Kaul (The Royals)
Priya Suhass, Surabhi Verma (Freedom At Midnight)
Shruti Gupte (Dabba Cartel)

Best Editing, Series

Amarjit Singh (IC 814:the Kandahar Hijack)
Chandrashekhar Prajapati (Gram Chikitsalay)
Farooq Hundekar (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Manas Mittal & Parikshhit Jha (Dabba Cartel)
Sanyukta Kaza (Paatal Lok Season 2)
Tanya Chhabria (Black Warrant)
Tanya Chhabria (Khauf)

Best Costume Design, Series

Aastha Sharma (The Royals)
Ayesha Dasgupta (Freedom At Midnight)
Gopika Gulwadi (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Rohit Chaturvedi (Dabba Cartel)
Vishakha Kullarwar (IC 814: The Kandahar Hijack)

Best Background Music, Series

Aditya N. Nayantara Bhatkal (The Royals)
Alokananda Dasgupta (Khauf)
Ashutosh Phathak (Freedom At Midnight)
Naren Chandavarkar & Benedict Taylor (Paatal Lok Season 2)
Souumil Shringarpure (Bandish Bandits Season 2)
Alex Lamy And Richard Harvey (IC 814: The Kandahar Hijack)

Best Original Soundtrack, Series

Akashdeep Sengupta (Bandish Bandits Season 2)
Alex Lamy With Richard Harvey (IC 814: The Kandahar Hijack)
Anurag Saikia (Panchayat Season 4)
Anurag Saikia, Madhubanti Bagchi, Amarabha Banerjee, Raj Shekhar, Varun Jain, Romy (Mismatched Season 3)
Gaurav Raina & Tarana Marwah (Dabba Cartel)
Shivam & Anuj (Yeh Kaali Kaali Ankhein Season 2)

Best VFX, Series

Dipen Bhaskar & Vivek Dey (IC 814: The Kandahar Hijack)
Phantom FX (Khauf)
YFX (YRF Studios) (Mandala Murders)

Best Sound Design, Series

Anita Kushwaha (IC 814: The Kandahar Hijack)
Bigyna Dahal (Khauf)
Kunal Lolsure (Bandish Bandits Season 2)
Pranav Shukla (Dabba Cartel)
Tony Babu (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
Vinit D'Souza (Paatal Lok Season 2)

Best Story (Web Original Film)

Avinash Sampath (CTRL)
Boman Irani & Alexander Dinelaris (The Mehta Boys)
Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (Stolen)
Madhumita (Kaalidhar Laapata)
Rahul Dholakia (Agni)
Shuchi Talati (Girls Will Be Girls)

Best Original Screenplay (Web Original Film)

Avinash Sampath (CTRL)
Bodhayan Roychaudhury (Sector 36)
Boman Irani & Alexander Dinelaris (The Mehta Boys)
Rahul Dholakia (Agni)
Shuchi Talati (Girls Will Be Girls)

Best Dialogue, Web Original Film

Aditya Dhar (Dhoom Dhaam)
Amitosh Nagpal (Kaalidhar Laapata)
Kanika Dhillon (Phir Aayi Hasseen Dillruba)
Radhika Anand & Jehan Handa (Aap Jaisa Koi)
Sumukhi Suresh (CTRL)
Vijay Maurya (Agni)

Best Cinematographer (Web Original Film)

Debojeet Ray (Aap Jaisa Koi)
Isshaan Ghosh (Stolen)
K U Mohanan (ISC) (Agni)
Krish Makhija (The Mehta Boys)
Saurabh Goswami (Sector 36)
Siddharth Diwan (ISC) (Despatch)

Best Production Design (Web Original Film)

Sumit Basu, Snigdha Basu & Rajnish Hedao (Agni)
Aparna Sud (Aap Jaisa Koi)
Avyakta Kapur (Girls Will Be Girls)
Shruti Gupte (Despatch)
Subrata Chakraborty & Amit Ray (Sector 36)
Yashika Gor (CTRL)

Best Editing (Web Original Film)

Deepa Bhatia (Agni)
Jahaan Noble (CTRL)
Manas Mittal & Samarth Dixit (Despatch)
Naman Arora & Hemal Kothari (Do Patti)
Sreekar L Prasad (Sector 36)

Best Background Music (Web Original Film)

Arpad Bondy (Stolen)
Gulraj Singh (The Mehta Boys)
Justin Prabhakaran (Aap Jaisa Koi)
Pierre Oberkampf (Girls Will Be Girls)
Shor Police - Clinton Cerejo & Bianca Gomes (Dhoom Dhaam)
Sneha Khanwalkar (CTRL)

Best Sound Design (Web Original Film)

Dhruv Parekh (CTRL)
PM Satheesh & Manoj M Goswami (Agni)
Prasenjit Das, Colin Favre - Bulle, Carole Verner & Laure Arto (Girls Will Be Girls)
Pritam Das (Despatch)
Susmit Bob Nath (Stolen)

