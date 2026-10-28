FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Chhath Puja 2026: Delhi govt to run over 50 volvo buses to Patna, Gaya, Muzaffarpur, check other routes

Chhath Puja 2026: Delhi govt to run over 50 volvo buses

Only Mainland China Allowed? Pakistan bars Taiwanese Airlines; MEA says India will fly direct flights

Only Mainland China Allowed? Pakistan bars Taiwanese Airlines

Netanyahu's Return, Modi's Israel Policy: Will India move away from Iran and Muslim world?

India, Israel, Iran: Will Netanyahu's return put Modi's foreign policy to test?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
From Ranbir Kapoor's Ramayana to Ayushmann Khurrana's Yeh Prem Mol Liya: 5 films to watch this November

From Ramayana to Yeh Prem Mol Liya: 5 films to watch this November

Bhuvan Bam, Purav Jha, Avneet Kaur, Elvish Yadav, Anushka Sen: Internet stars take on new roles on OTT giant Prime Video

Bhuvan, Purav, Avneet, Elvish: Internet stars take on new roles on Prime Video

Hollywood without borders: From Dev Patel, Freda Pinto to Riz Ahmed, Elnaaz Norouzi; international actors shining bright in West

From Dev, Freda to Riz, Elnaaz; international actors shining bright in West

Latest NewsCricket

CRICKET

WPL 2027 auction: Full list of players sold and unsold, remaining purse and updated squads

WPL 2027 auction: Check the full list of players sold and unsold, team-wise remaining purse, updated squads and all major signings from the Women’s Premier League auction.

Latest News

Chankesh Rao

Updated : Oct 28, 2026, 08:38 PM IST

WPL 2027 auction: Full list of players sold and unsold, remaining purse and updated squads
WPL 2027 auction (Image: X/@wplt20)
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

The WPL 2027 mini auction took place on Wednesday, October 28 in Kochi with 150 players up for grabs. The five teams—Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Gujarat Giants and UP Warriorz—had just 27 spots between them.

Australia’s captain Sophie Molineux topped the charts. UP Warriorz snapped her up for a whopping Rs 1.10 crore. Kiran Navgire wasn’t far behind joining Delhi Capitals for Rs 75 lakh.

There were a couple more notable signings from Australia: Jess Jonassen went to RCB for Rs 40 lakh and Grace Harris found a spot at UP Warriorz for Rs 30 lakh. India’s own G. Kamalini landed a solid deal heading to Gujarat Giants for Rs 40 lakh.

Sold Players

Batters

Kiran Navgire – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 75 lakh – Delhi Capitals  
G. Kamalini – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 40 lakh – Gujarat Giants   
Disha Kasat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians  
Saanika Chalke – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians  
Tejal Hasabnis – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru  
Vrinda Dinesh – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru  
Shweta Sehrawat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 20 lakh – Mumbai Indians  

Bowlers

Bharti Rawal – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians  
Kirstie Gordon (Scotland) – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals  
Asha Sobhana – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz  

All-rounders

Sophie Molineux (Australia) – Base: Rs 50 lakh, Sold: Rs 1.10 crore – UP Warriorz  
Orla Prendergast (Ireland) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Gujarat Giants  
Sneh Rana – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz  
Grace Harris (Australia) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz  
Jess Jonassen (Australia) – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 40 lakh – Royal Challengers Bengaluru  
Kathryn Bryce (Scotland) – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz  
Uma Kashvi – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals  
Manali Dakshini – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz  
Sahana Pawar – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz  
Samaira Raghav – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Gujarat Giants  
Chloe Tryon (South Africa) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru  
Nazma Khan – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals  
Akshita Bhagat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians  

Wicketkeepers

Sushma Verma – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz  
Latika Inamdar – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians  

Unsold Players

Batters

Raghvi Bist – Rs 30 lakh  
Sophia Dunkley (England) – Rs 50 lakh  
Ayushi Soni – Rs 30 lakh  
Purvaja Verlekar – Rs 10 lakh  
Gautami Naik – Rs 10 lakh  
Humairaa Kaazi – Rs 10 lakh  
Pranavi Chandra – Rs 10 lakh  
Ira Jadhav – Rs 10 lakh  
Tanisha Ohlan – Rs 20 lakh  

Bowlers

Saima Thakor – Rs 30 lakh  
Tayla Vlaeminck (Australia) – Rs  0 lakh  
Mithali Ayodhya (Sri Lanka) – Rs 30 lakh  
Rosemary Mair (New Zealand) – Rs 30 lakh  
Titas Sadhu – Rs 30 lakh  
Priya Mishra – Rs 30 lakh  
Saika Ishaque – Rs 30 lakh  
Nonkululeko Mlaba (South Africa) – Rs 30 lakh  
Eddla Srujana – Rs 10 lakh  
Rima Ekka – Rs 10 lakh  
Yashasri S – Rs 20 lakh  
Shraddha Pokharkar – Rs 10 lakh  
Shabnam Shakil – Rs 10 lakh  
Shanu Sen – Rs 10 lakh  
Samantha Bates (Australia) – Rs 10 lakh  
Sonam Yadav – Rs 10 lakh  
Parunika Sisodia – Rs 10 lakh  
Devika Vaidya – Rs 30 lakh  
Bree Illing (New Zealand) – Rs 30 lakh  

All-rounders

Chamari Athapaththu (Sri Lanka) – Rs 30 lakh  
Charli Knott (Australia) – Rs 10 lakh  
Pragati Singh – Rs 10 lakh  
Tess Flintoff (Australia) – Rs 10 lakh  
Anandita Kishor – Rs 10 lakh  
Poonam Khemnar – Rs 10 lakh  
Sujata Dey – Rs 10 lakh  
Esha Oza (UAE) – Rs 10 lakh  
Triveni Vasistha – Rs 20 lakh  
Milly Illingworth (Australia) – Rs 10 lakh  
Palak Singh – Rs 10 lakh  
Amandeep Kaur – Rs 10 lakh  

Wicketkeepers

Uma Chetry – Rs  30 lakh  
Taniyaa Bhatia – Rs  30 lakh  
Nuzhat Parween – Rs  30 lakh  
Sarah Bryce (Scotland) – Rs  10 lakh  
Shivani Singh – Rs  10 lakh  
Bhavika Ahire – Rs  10 lakh  
Khushi Bhatia – Rs  10 lakh

Full squads of all 5 teams:

Royal Challengers Bengaluru (RCB): Arundhati Reddy, Ellyse Perry*, Georgia Voll*, Lauren Bell*, Nadine De Klerk*, Pooja Vastrakar, Prathyoosha Kumar, Prema Rawat, Radha Yadav, Richa Ghosh, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Smriti Mandhana, Jess Jonassen, Tejal Hasabnis, Vrinda Dinesh, Chloe Tryon*

Mumbai Indians (MI): manjot Kaur, Amelia Kerr*, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews*, Natalie Sciver Brunt*, Nicola Carey*, Rahila Firdous, Sajeevan Sajana, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail*, Vaishnavi Sharma, Sanika Chalke, Shweta Sehrawat, Akshita Bhagat

Delhi Capitals (DC): Annabel Sutherland*, Chinelle Henry*, Deeya Yadav, Jemimah Rodriguez, Laura Wolvaardt*, Lucy Hamilton*, Mamatha Madiwala, Marizanne Kapp*, Minnu Mani, N Sree Charani, Nandni Sharma, Niki Prasad, Shafali Verma, Kiran Navgire, Kirstie Gordon*, Uma Kashvi, Kirstie Gordon, Nazma Khan

UP Warriorz (UPW): Deepti Sharma, Harleen Deol, Kranti Gaud, Meg Lanning*, Phoebe Litchfield*, Pratika Rawal, Shikha Pandey, Shipra Giri, Simran Shaikh, Sophie Ecclestone*, Tara Norris*, Sophie Molineux*, Sneh Rana, Grace Harris*, Sushma Verma, Kathryn Bryce*, Manali Dakshini, Sahana Pawar, Asha Sobhana

Gujarat Giants (GG): Anushka Sharma, Ashleigh Gardner*, Beth Mooney*, Bharti Fulmali, Georgia Wareham*, Happy Kumari, Jintimani Kalita, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Kim Garth*, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh, Sophie Devine*, Tanuja Kanwer, Yastika Bhatia, G Kamalini, Orla Prendergast*, Samaira Raghav

Find your daily dose of All Latest News including Sports NewsEntertainment NewsLifestyle News, explainers & more. Stay updated, Stay informed- Follow DNA on WhatsApp.
Advertisement
POPULAR STORIES
Is China again targeting Tibetan Monasteries after Larung Gar? Homes demolished, internet cut at Dza Sershul
Is China again targeting Tibetan Monasteries after Larung Gar? Homes demolished
Himesh Reshammiya reveals he rejects films with no romantic songs: 'Numbers from romantic tracks are 10 times higher'
Himesh Reshammiya reveals why he rejects films with no romantic songs
'Gyanu Must Go': CJP announces support for INDIA bloc's November 1 rally
'Gyanu Must Go': CJP announces support for INDIA bloc's November 1 rally
Delhi to Varanasi overnight in 9.5 hours: Check route, stops and launch date of new Vande Bharat Sleeper
Delhi to Varanasi overnight in 9.5 hours: Check route of new Vande Bharat Sleepe
Delhi HC rejects PIL seeking Rs 50 crore from CJP over public inconvenience due to protests
Delhi HC rejects PIL seeking Rs 50 crore from CJP over public inconvenience
MORE
Advertisement
MOST VIEWED
From Ranbir Kapoor's Ramayana to Ayushmann Khurrana's Yeh Prem Mol Liya: 5 films to watch this November
From Ramayana to Yeh Prem Mol Liya: 5 films to watch this November
Bhuvan Bam, Purav Jha, Avneet Kaur, Elvish Yadav, Anushka Sen: Internet stars take on new roles on OTT giant Prime Video
Bhuvan, Purav, Avneet, Elvish: Internet stars take on new roles on Prime Video
Hollywood without borders: From Dev Patel, Freda Pinto to Riz Ahmed, Elnaaz Norouzi; international actors shining bright in West
From Dev, Freda to Riz, Elnaaz; international actors shining bright in West
Ranabaali releases in Hindi: From intense screen presence to chemistry with Rashmika, 5 reasons why audience is loving Vijay Deverakonda
Ranabaali releases in Hindi: 5 reasons why audience is loving Vijay Deverakonda
From Ajay Devgn's Drishyam 3 to Shobhinaw Satyaa's Hanuman Ansh: 5 men who made 2026 a blockbuster year
From Ajay Devgn to Shobhinaw's Satyaa: 5 men who made 2026 a blockbuster year
MORE
MOST WATCHED
MORE
Advertisement