WPL 2027 auction: Full list of players sold and unsold, remaining purse and updated squads

CRICKET
WPL 2027 auction: Check the full list of players sold and unsold, team-wise remaining purse, updated squads and all major signings from the Women’s Premier League auction.
The WPL 2027 mini auction took place on Wednesday, October 28 in Kochi with 150 players up for grabs. The five teams—Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Gujarat Giants and UP Warriorz—had just 27 spots between them.
Australia’s captain Sophie Molineux topped the charts. UP Warriorz snapped her up for a whopping Rs 1.10 crore. Kiran Navgire wasn’t far behind joining Delhi Capitals for Rs 75 lakh.
There were a couple more notable signings from Australia: Jess Jonassen went to RCB for Rs 40 lakh and Grace Harris found a spot at UP Warriorz for Rs 30 lakh. India’s own G. Kamalini landed a solid deal heading to Gujarat Giants for Rs 40 lakh.
Sold Players
Batters
Kiran Navgire – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 75 lakh – Delhi Capitals
G. Kamalini – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 40 lakh – Gujarat Giants
Disha Kasat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians
Saanika Chalke – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians
Tejal Hasabnis – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Vrinda Dinesh – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Shweta Sehrawat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 20 lakh – Mumbai Indians
Bowlers
Bharti Rawal – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians
Kirstie Gordon (Scotland) – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals
Asha Sobhana – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz
All-rounders
Sophie Molineux (Australia) – Base: Rs 50 lakh, Sold: Rs 1.10 crore – UP Warriorz
Orla Prendergast (Ireland) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Gujarat Giants
Sneh Rana – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz
Grace Harris (Australia) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz
Jess Jonassen (Australia) – Base: Rs 40 lakh, Sold: Rs 40 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Kathryn Bryce (Scotland) – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz
Uma Kashvi – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals
Manali Dakshini – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz
Sahana Pawar – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – UP Warriorz
Samaira Raghav – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Gujarat Giants
Chloe Tryon (South Africa) – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – Royal Challengers Bengaluru
Nazma Khan – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Delhi Capitals
Akshita Bhagat – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians
Wicketkeepers
Sushma Verma – Base: Rs 30 lakh, Sold: Rs 30 lakh – UP Warriorz
Latika Inamdar – Base: Rs 10 lakh, Sold: Rs 10 lakh – Mumbai Indians
Unsold Players
Batters
Raghvi Bist – Rs 30 lakh
Sophia Dunkley (England) – Rs 50 lakh
Ayushi Soni – Rs 30 lakh
Purvaja Verlekar – Rs 10 lakh
Gautami Naik – Rs 10 lakh
Humairaa Kaazi – Rs 10 lakh
Pranavi Chandra – Rs 10 lakh
Ira Jadhav – Rs 10 lakh
Tanisha Ohlan – Rs 20 lakh
Bowlers
Saima Thakor – Rs 30 lakh
Tayla Vlaeminck (Australia) – Rs 0 lakh
Mithali Ayodhya (Sri Lanka) – Rs 30 lakh
Rosemary Mair (New Zealand) – Rs 30 lakh
Titas Sadhu – Rs 30 lakh
Priya Mishra – Rs 30 lakh
Saika Ishaque – Rs 30 lakh
Nonkululeko Mlaba (South Africa) – Rs 30 lakh
Eddla Srujana – Rs 10 lakh
Rima Ekka – Rs 10 lakh
Yashasri S – Rs 20 lakh
Shraddha Pokharkar – Rs 10 lakh
Shabnam Shakil – Rs 10 lakh
Shanu Sen – Rs 10 lakh
Samantha Bates (Australia) – Rs 10 lakh
Sonam Yadav – Rs 10 lakh
Parunika Sisodia – Rs 10 lakh
Devika Vaidya – Rs 30 lakh
Bree Illing (New Zealand) – Rs 30 lakh
All-rounders
Chamari Athapaththu (Sri Lanka) – Rs 30 lakh
Charli Knott (Australia) – Rs 10 lakh
Pragati Singh – Rs 10 lakh
Tess Flintoff (Australia) – Rs 10 lakh
Anandita Kishor – Rs 10 lakh
Poonam Khemnar – Rs 10 lakh
Sujata Dey – Rs 10 lakh
Esha Oza (UAE) – Rs 10 lakh
Triveni Vasistha – Rs 20 lakh
Milly Illingworth (Australia) – Rs 10 lakh
Palak Singh – Rs 10 lakh
Amandeep Kaur – Rs 10 lakh
Wicketkeepers
Uma Chetry – Rs 30 lakh
Taniyaa Bhatia – Rs 30 lakh
Nuzhat Parween – Rs 30 lakh
Sarah Bryce (Scotland) – Rs 10 lakh
Shivani Singh – Rs 10 lakh
Bhavika Ahire – Rs 10 lakh
Khushi Bhatia – Rs 10 lakh
Full squads of all 5 teams:
Royal Challengers Bengaluru (RCB): Arundhati Reddy, Ellyse Perry*, Georgia Voll*, Lauren Bell*, Nadine De Klerk*, Pooja Vastrakar, Prathyoosha Kumar, Prema Rawat, Radha Yadav, Richa Ghosh, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Smriti Mandhana, Jess Jonassen, Tejal Hasabnis, Vrinda Dinesh, Chloe Tryon*
Mumbai Indians (MI): manjot Kaur, Amelia Kerr*, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews*, Natalie Sciver Brunt*, Nicola Carey*, Rahila Firdous, Sajeevan Sajana, Sanskriti Gupta, Shabnim Ismail*, Vaishnavi Sharma, Sanika Chalke, Shweta Sehrawat, Akshita Bhagat
Delhi Capitals (DC): Annabel Sutherland*, Chinelle Henry*, Deeya Yadav, Jemimah Rodriguez, Laura Wolvaardt*, Lucy Hamilton*, Mamatha Madiwala, Marizanne Kapp*, Minnu Mani, N Sree Charani, Nandni Sharma, Niki Prasad, Shafali Verma, Kiran Navgire, Kirstie Gordon*, Uma Kashvi, Kirstie Gordon, Nazma Khan
UP Warriorz (UPW): Deepti Sharma, Harleen Deol, Kranti Gaud, Meg Lanning*, Phoebe Litchfield*, Pratika Rawal, Shikha Pandey, Shipra Giri, Simran Shaikh, Sophie Ecclestone*, Tara Norris*, Sophie Molineux*, Sneh Rana, Grace Harris*, Sushma Verma, Kathryn Bryce*, Manali Dakshini, Sahana Pawar, Asha Sobhana
Gujarat Giants (GG): Anushka Sharma, Ashleigh Gardner*, Beth Mooney*, Bharti Fulmali, Georgia Wareham*, Happy Kumari, Jintimani Kalita, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Kim Garth*, Rajeshwari Gayakwad, Renuka Singh, Sophie Devine*, Tanuja Kanwer, Yastika Bhatia, G Kamalini, Orla Prendergast*, Samaira Raghav