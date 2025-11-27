WPL 2026: Deepti Sharma, Shikha Pandey deals conclude mega auction; Check full squads and remaining purse for every franchise
CRICKET
The 2026 Women's Premier League mega auction concluded with big signings as Deepti Sharma and Shikha Pandey headlined the final rounds. Franchises completed their squads with major buys across departments, while updated purse values revealed each team’s remaining balance.
Star India all-rounder Deepti Sharma has become the most expensive acquisition of the 2026 WPL mega auction, with the UP Warriorz investing a hefty Rs 3.2 crore for the 2025 World Cup champion. In total, 67 players were selected, including 23 international stars, with a combined expenditure of Rs 40.8 crore. The Delhi Capitals (DC), Mumbai Indians (MI), and Royal Challengers Bengaluru (RCB) effectively utilized their budgets, each finalizing squads of 16 players comprising 6 overseas and 10 Indian playeRs Meanwhile, the Gujarat Giants (GG) and UP Warriorz (UPW) slightly exceeded the squad limit, each fielding 18 playeRs
The experienced Deepti commanded a significant price, as UP Warriorz exercised the Right to Match (RTM) card to retain the Indian all-rounder for an impressive Rs 3.20 crore. This makes her the second-highest-paid Indian player in WPL history, trailing Smriti Mandhana by just Rs 20 lakh.
In a surprising move, UP Warriorz also spent Rs 2.40 crore on seasoned India all-rounder Shikha Pandey, who last represented the national team in 2023.
Full list of sold players
Batters
1. Meg Lanning - 50 lakh - 1.90 crore - UP Warriorz
2. Laura Wolvaardt - 30 lakh - 1.10 crore - Delhi Capitals
3. Bharti Fulmali - 30 lakh - 70 lakh - Gujarat Giants (Right to Match)
4. Phoebe Litchfield - 50 lakh - 1.20 crore - UP Warriorz
5. Georgia Voll - 40 lakh - 60 lakh - Royal Challengers Bengaluru
6. Kiran Navgire - 40 lakh - 60 lakh - UP Warriorz (Right to Match)
7. Deeya Yadav - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals
8. Simran Shaikh - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz
9. Dani Wyatt-Hodge - 50 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants
Bowlers
1. Renuka Singh - 40 lakh - 60 lakh - Gujarat Giants
2. Sophie Ecclestone - 40 lakh - 85 lakh - UP Warriorz (Right to Match)
3. Lauran Bell - 30 lakh - 90 lakh - Royal Challengers Bengaluru
4. Kranti Goud - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz (Right to Match)
5. Shabnim Ismail - 40 lakh - 60 lakh - Mumbai Indians
6. Titas Sadhu - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants
7. Linsey Smith - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
8. Asha Sobhana - 30 lakh - 1.10 crore - UP Warriorz
9. Happy Kumari - 10 lakh - 10 lakh - Gujarat Giants
10. Nandini Sharma - 20 lakh - 20 lakh - Delhi Capitals
11. Saika Ishaque - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
12. Milly Illingworth - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians
13. Rajeshwari Gayakwad - 40 lakh - 40 lakh - Gujarat Giants
All-rounder
1. Sophie Devine - 50 lakh - 2 crore - Gujarat Giants
2. Deepti Sharma - 50 lakh - 3.20 crore - UP Warriorz (Right to Match)
3. Amelia Kerr - 50 lakh - 3 crore - Mumbai Indians
4. Chinelle Henry - 30 lakh - 1.30 crore - Delhi Capitals
5. Sree Charani - 30 lakh - 1.30 crore - Delhi Capitals
6. Nadine de Klerk - 30 lakh - 65 lakh - Royal Challengers Bengaluru
7. Sneh Rana - 30 lakh - 50 lakh - Delhi Capitals
8. Radha Yadav - 30 lakh - 65 lakh - Royal Challengers Bengaluru
9. Harleen Deol - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz
10. Sanskriti Gupta - 20 lakh - 20 lakh - Mumbai Indians
11. Prema Rawat - 10 lakh - 20 lakh - Royal Challengers Bengaluru (Right to Match)
12. Deandra Dottin - 50 lakh - 80 lakh - UP Warriorz
13. Kashvee Gautam - 30 lakh - 65 lakh - Gujarat Giants (Right to Match)
14. Shikha Pandey - 40 lakh - 2.40 crore - UP Warriorz
15. Arundhati Reddy - 30 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru
16. Sajeevan Sajana - 30 lakh - 75 lakh - Mumbai Indians
17. Pooja Vastrakar - 50 lakh - 85 lakh - Royal Challengers Bengaluru
18. Kanika Ahuja - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants
19. Tanuja Kanwar - 30 lakh - 45 lakh - Gujarat Giants
20. Georgia Wareham - 50 lakh - 1 crore - Gujarat Giants
21. Anushka Sharma - 10 lakh - 45 lakh - Gujarat Giants
22. Nicola Carey - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians
23. Grace Harris - 30 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru
24. Kim Garth - 50 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants
25. Poonam Khemnar - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians
26. Tara Norris - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz
27. Chloe Tryon - 30 lakh - 30 lakh - UP Warriorz
28. Lucy Hamilton - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals
29. Triveni Vasistha - 20 lakh - 20 lakh - Mumbai Indians
30. Suman Meena - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz
31. Gautami Naik - 10 lakh - 10 lakh - Royal Challengers Bengaluru
32. Nalla Reddy - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians
33. G. Trisha - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz
34. Minnu Mani - 40 lakh - 40 lakh - Delhi Capitals
35. Pratika Rawal - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz
36. D. Hemalatha - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru
37. Ayushi Soni - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants
Wicketkeepers
1. Lizelle Lee - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals
2. Taniyaa Bhatia - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals
3. Rahila Firdous - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians
4. Shipra Giri - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz
5. Mamatha Madiwala - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals
6. Yastika Bhatia - 30 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants
7. Shivani Singh - 10 lakh - 10 lakh - Gujarat Giants
8. Pratyusha Kumar - 10 lakh - 10 lakh - Royal Challengers Bengaluru
Full list of unsold players
1. Alyssa Healy - 50 lakh
2. S. Meghana - 30 lakh
3. Tazmin Brits - 30 lakh
4. Pranavi Chandra - 10 lakh
5. Davina Perrin - 20 lakh
6. Vrinda Dinesh - 10 lakh
7. Disha Kasat - 10 lakh
8. Arushi Goel - 10 lakh
9. Sanika Chalke - 10 lakh
10. Sneha Deepthi - 30 lakh
11. Mona Meshram - 30 lakh
12. Priya Punia - 30 lakh
13. Courtney Webb - 10 lakh
14. Heather Knight - 50 lakh
Bowlers
1. Darcie Brown - 30 lakh
2. Lauren Cheatle - 30 lakh
3. Priya Mishra - 30 lakh
4. Amanda-Jade Wellington - 30 lakh
5. Alana King - 40 lakh
6. Komalpreet Kour - 10 lakh
7. Shabnam Shakil - 10 lakh
8. Prakashika Naik - 10 lakh
9. Bharti Rawal - 10 lakh
10. Priyanka Koushal - 10 lakh
11. Parunika Sisodia - 10 lakh
12. Jagravi Pawar - 10 lakh
13. Marufa Akter - 30 lakh
14. Lea Tahuhu - 30 lakh
15. Eden Carson - 30 lakh
16. Fran Jonas - 30 lakh
17. Shuchi Upadhyay - 30 lakh
18. Komal Zanzad - 10 lakh
19.. Sahana Pawar - 10 lakh
20. Shanu Sen - 10 lakh
21. Gargi Wankar - 10 lakh
All-rounders
1. Humairaa Kaazi - 10 lakh
2. Amandeep Kaur - 20 lakh
3. Jintimani Kalita - 10 lakh
4. S. Yashasri - 10 lakh
5. Salonee Dangore - 10 lakh
6. Laura Harris - 10 lakh
7. Heather Graham - 50 lakh
8. Tejal Hasabnis - 30 lakh
9. Rabeya Khan - 30 lakh
10. Nazma Khan - 10 lakh
11. Alice Capsey - 30 lakh
12. Saima Thakor - 30 lakh
13. Ashwani Kumari - 10 lakh
14. Vaishnavi Sharma - 10 lakh
15. Sayali Satghare - 30 lakh
16. Issy Wong - 30 lakh
17. Pragati Singh - 10 lakh
18. Aayushi Shukla - 10 lakh
Wicket-keeper
1. Izzy Gaze - 40 lakh
2. Amy Jones - 50 lakh
3. Uma Chetry - 50 lakh
4. Khushi Bhatia - 10 lakh
5. Prathyoosha Kumar - 10 lakh
6. Nandini Kashyap - 10 lakh
7. Nuzhat Parween - 30 lakh
8. Theertha Satish - 10 lakh
9. Shivali Shinde - 10 lakh
Full squads and remaining purse
Royal Challengers Bengaluru (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Smriti Mandhana, Ellyse Perry, Richa Ghosh, Shreyanka Patil, Georgia Voll (Rs 60 lakhs), Nadine de Klerk (Rs 65 lakhs), Radha Yadav (Rs 65 lakhs), Lauren Bell (Rs 90 lakhs), Linsey Smith (Rs 30 lakhs), Prema Rawat (Rs 20 lakhs RTM), Arundhati Reddy (Rs 75 lakhs), Pooja Vastrakar (Rs 85 lakhs), Grace Harris (Rs 75 lakhs), Gautami Naik (Rs 10 lakh), Prathyoosha Kumar (Rs 10 lakh), Dayalan Hemlatha (Rs 30 lakh).
Mumbai Indians (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, G Kamalini, Amelia Kerr (Rs 3 crore), Shabnim Ismail (Rs 60 lakhs), Sanskriti Gupta (Rs 20 lakhs base price), Sajeevan Sajana (Rs 75 lakhs), Rahila Firdous (Rs 10 lakhs base price), Nicola Carey (Rs 30 lakhs), Triveni Vasistha (Rs 20 lakh), Nalla Reddy (Rs 10 lakh), Saika Ishaque (Rs 30 lakh), Mily Illingworth (Rs 10 lakh).
Delhi Capitals (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Marizanne Kapp, Annabel Sutherland, Niki Prasad, Laura Woolvaardt (Rs 1.10 crore), Chinelle Henry (Rs 1.30 crore), Shree Charani (Rs 1.30 crore), Sneh Rana (Rs 50 lakhs), Lizelle Lee (Rs 30 lakhs), Deeya Yadav (Rs 10 lakhs), Taniya Bhatia (Rs 30 lakhs), Mamtha Madiwala (Rs 10 lakh), Nandini Sharma (Rs 10 lakh), Lucy Hamilton (Rs 10 lakh), Minnu Mani (Rs 40 lakh).
UP Warriorz (Purse Remaining: Rs 0.15 crore): Shweta Sehrawat, Deepti Sharma (Rs 3.2 crore RTM), Sophie Ecclestone (Rs 85 lakhs), Meg Lanning (Rs 1.90 crore), Phoebe Litchfield (Rs 1.20 crore), Kiran Navgire (Rs 60 lakhs), Harleen Deol (Rs 50 lakhs), Kranti Goud (Rs 50 lakhs RTM), Asha Sobhana (Rs 1.10 crore), Deandra Dottin (Rs 80 lakhs), Shikha Pandey (Rs 2.40 crore), Simran Shaikh (Rs 10 lakh), Shipra Giri (Rs 10 lakh), Chloe Tryon (Rs 30 lakh), Suman Meena (Rs 10 lakh), Gongadi Trisha (Rs 10 lakh), Pratika Rawal (Rs 40 lakh), Tara Norris (Rs 10 lakhs).
Gujarat Giants (Purse Remaining: Rs 0.15 crore): Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Sophie Devine (Rs 2 crore), Renuka Singh (Rs 60 lakhs), Bharati Fulmali (Rs 70 lakhs), Titas Sadhu (Rs 30 lakhs), Kashvee Gautam (Rs 75 lakhs RTM), Kanika Ahuja (Rs 30 lakhs), Tanuja Kanwar (Rs 45 lakhs), Georgia Wareham (Rs 1 crore), Anushka Sharma (Rs 45 lakhs), Happy Kumari (Rs 10 lakh), Kim Garth (Rs 50 lakh), Yastika Bhatia (Rs 50 lakh), Danni Wyatt-Hodge (Rs 50 lakh), Aayushi Soni (Rs 30 lakh), Rajeshwari Gayakwad (Rs 40 lakh), Shivani Singh (Rs 10 lakhs), Danni Wyatt-Hodge (Rs 50 lakhs).
