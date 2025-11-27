FacebookTwitterYoutubeInstagram
CRICKET

WPL 2026: Deepti Sharma, Shikha Pandey deals conclude mega auction; Check full squads and remaining purse for every franchise

The 2026 Women's Premier League mega auction concluded with big signings as Deepti Sharma and Shikha Pandey headlined the final rounds. Franchises completed their squads with major buys across departments, while updated purse values revealed each team’s remaining balance.

Chankesh Rao

Updated : Nov 27, 2025, 10:33 PM IST

WPL 2026: Deepti Sharma, Shikha Pandey deals conclude mega auction; Check full squads and remaining purse for every franchise
    Star India all-rounder Deepti Sharma has become the most expensive acquisition of the 2026 WPL mega auction, with the UP Warriorz investing a hefty Rs 3.2 crore for the 2025 World Cup champion. In total, 67 players were selected, including 23 international stars, with a combined expenditure of Rs 40.8 crore. The Delhi Capitals (DC), Mumbai Indians (MI), and Royal Challengers Bengaluru (RCB) effectively utilized their budgets, each finalizing squads of 16 players comprising 6 overseas and 10 Indian playeRs Meanwhile, the Gujarat Giants (GG) and UP Warriorz (UPW) slightly exceeded the squad limit, each fielding 18 playeRs

    The experienced Deepti commanded a significant price, as UP Warriorz exercised the Right to Match (RTM) card to retain the Indian all-rounder for an impressive Rs 3.20 crore. This makes her the second-highest-paid Indian player in WPL history, trailing Smriti Mandhana by just Rs 20 lakh.

    In a surprising move, UP Warriorz also spent Rs 2.40 crore on seasoned India all-rounder Shikha Pandey, who last represented the national team in 2023.

    Full list of sold players

    Batters

    1. Meg Lanning - 50 lakh - 1.90 crore - UP Warriorz

    2. Laura Wolvaardt - 30 lakh - 1.10 crore - Delhi Capitals

    3. Bharti Fulmali - 30 lakh - 70 lakh - Gujarat Giants (Right to Match)

    4. Phoebe Litchfield - 50 lakh - 1.20 crore - UP Warriorz

    5. Georgia Voll - 40 lakh - 60 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    6. Kiran Navgire - 40 lakh - 60 lakh - UP Warriorz (Right to Match)

    7. Deeya Yadav - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals

    8. Simran Shaikh - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz

    9. Dani Wyatt-Hodge - 50 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants

    Bowlers

    1. Renuka Singh - 40 lakh - 60 lakh - Gujarat Giants

    2. Sophie Ecclestone - 40 lakh - 85 lakh - UP Warriorz (Right to Match)

    3. Lauran Bell - 30 lakh - 90 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    4. Kranti Goud - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz (Right to Match)

    5. Shabnim Ismail - 40 lakh - 60 lakh - Mumbai Indians

    6. Titas Sadhu - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants

    7. Linsey Smith - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    8. Asha Sobhana - 30 lakh - 1.10 crore - UP Warriorz

    9. Happy Kumari - 10 lakh - 10 lakh - Gujarat Giants

    10. Nandini Sharma - 20 lakh - 20 lakh - Delhi Capitals

    11. Saika Ishaque - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians

    12. Milly Illingworth - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians

    13. Rajeshwari Gayakwad - 40 lakh - 40 lakh - Gujarat Giants

    All-rounder

    1. Sophie Devine - 50 lakh - 2 crore - Gujarat Giants

    2. Deepti Sharma - 50 lakh - 3.20 crore - UP Warriorz (Right to Match)

    3. Amelia Kerr - 50 lakh - 3 crore - Mumbai Indians

    4. Chinelle Henry - 30 lakh - 1.30 crore - Delhi Capitals

    5. Sree Charani - 30 lakh - 1.30 crore - Delhi Capitals

    6. Nadine de Klerk - 30 lakh - 65 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    7. Sneh Rana - 30 lakh - 50 lakh - Delhi Capitals

    8. Radha Yadav - 30 lakh - 65 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    9. Harleen Deol - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz

    10. Sanskriti Gupta - 20 lakh - 20 lakh - Mumbai Indians

    11. Prema Rawat - 10 lakh - 20 lakh - Royal Challengers Bengaluru (Right to Match)

    12. Deandra Dottin - 50 lakh - 80 lakh - UP Warriorz

    13. Kashvee Gautam - 30 lakh - 65 lakh - Gujarat Giants (Right to Match)

    14. Shikha Pandey - 40 lakh - 2.40 crore - UP Warriorz

    15. Arundhati Reddy - 30 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    16. Sajeevan Sajana - 30 lakh - 75 lakh - Mumbai Indians

    17. Pooja Vastrakar - 50 lakh - 85 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    18. Kanika Ahuja - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants

    19. Tanuja Kanwar - 30 lakh - 45 lakh - Gujarat Giants

    20. Georgia Wareham - 50 lakh - 1 crore - Gujarat Giants

    21. Anushka Sharma - 10 lakh - 45 lakh - Gujarat Giants

    22. Nicola Carey - 30 lakh - 30 lakh - Mumbai Indians

    23. Grace Harris - 30 lakh - 75 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    24. Kim Garth - 50 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants

    25. Poonam Khemnar - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians

    26. Tara Norris - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz

    27. Chloe Tryon - 30 lakh - 30 lakh - UP Warriorz

    28. Lucy Hamilton - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals

    29. Triveni Vasistha - 20 lakh - 20 lakh - Mumbai Indians

    30. Suman Meena - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz

    31. Gautami Naik - 10 lakh - 10 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    32. Nalla Reddy - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians

    33. G. Trisha - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz

    34. Minnu Mani - 40 lakh - 40 lakh - Delhi Capitals

    35. Pratika Rawal - 50 lakh - 50 lakh - UP Warriorz

    36. D. Hemalatha - 30 lakh - 30 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    37. Ayushi Soni - 30 lakh - 30 lakh - Gujarat Giants

    Wicketkeepers

    1. Lizelle Lee - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals

    2. Taniyaa Bhatia - 30 lakh - 30 lakh - Delhi Capitals

    3. Rahila Firdous - 10 lakh - 10 lakh - Mumbai Indians

    4. Shipra Giri - 10 lakh - 10 lakh - UP Warriorz

    5. Mamatha Madiwala - 10 lakh - 10 lakh - Delhi Capitals

    6. Yastika Bhatia - 30 lakh - 50 lakh - Gujarat Giants

    7. Shivani Singh - 10 lakh - 10 lakh - Gujarat Giants

    8. Pratyusha Kumar - 10 lakh - 10 lakh - Royal Challengers Bengaluru

    Also read| WPL 2026 auction: Anushka Sharma joins Gujarat Giants for Rs 4500000 after intense bidding battle with Royal Challengers Bengaluru

    Full list of unsold players

    1. Alyssa Healy - 50 lakh

    2. S. Meghana - 30 lakh

    3. Tazmin Brits - 30 lakh

    4. Pranavi Chandra - 10 lakh

    5. Davina Perrin - 20 lakh

    6. Vrinda Dinesh - 10 lakh

    7. Disha Kasat - 10 lakh

    8. Arushi Goel - 10 lakh

    9. Sanika Chalke - 10 lakh

    10. Sneha Deepthi - 30 lakh

    11. Mona Meshram - 30 lakh

    12. Priya Punia - 30 lakh

    13. Courtney Webb - 10 lakh

    14. Heather Knight - 50 lakh

    Bowlers

    1. Darcie Brown - 30 lakh

    2. Lauren Cheatle - 30 lakh

    3. Priya Mishra - 30 lakh

    4. Amanda-Jade Wellington - 30 lakh

    5. Alana King - 40 lakh

    6. Komalpreet Kour - 10 lakh

    7. Shabnam Shakil - 10 lakh

    8. Prakashika Naik - 10 lakh

    9. Bharti Rawal - 10 lakh

    10. Priyanka Koushal - 10 lakh

    11. Parunika Sisodia - 10 lakh

    12. Jagravi Pawar - 10 lakh

    13. Marufa Akter - 30 lakh

    14. Lea Tahuhu - 30 lakh

    15. Eden Carson - 30 lakh

    16. Fran Jonas - 30 lakh

    17. Shuchi Upadhyay - 30 lakh

    18. Komal Zanzad - 10 lakh

    19.. Sahana Pawar - 10 lakh

    20. Shanu Sen - 10 lakh

    21. Gargi Wankar - 10 lakh

    All-rounders

    1. Humairaa Kaazi - 10 lakh

    2. Amandeep Kaur - 20 lakh

    3. Jintimani Kalita - 10 lakh

    4. S. Yashasri - 10 lakh

    5. Salonee Dangore - 10 lakh

    6. Laura Harris - 10 lakh

    7. Heather Graham - 50 lakh

    8. Tejal Hasabnis - 30 lakh

    9. Rabeya Khan - 30 lakh

    10. Nazma Khan - 10 lakh

    11. Alice Capsey - 30 lakh

    12. Saima Thakor - 30 lakh

    13. Ashwani Kumari - 10 lakh

    14. Vaishnavi Sharma - 10 lakh

    15. Sayali Satghare - 30 lakh

    16. Issy Wong - 30 lakh

    17. Pragati Singh - 10 lakh

    18. Aayushi Shukla - 10 lakh

    Wicket-keeper

    1. Izzy Gaze - 40 lakh

    2. Amy Jones - 50 lakh

    3. Uma Chetry - 50 lakh

    4. Khushi Bhatia - 10 lakh

    5. Prathyoosha Kumar - 10 lakh

    6. Nandini Kashyap - 10 lakh

    7. Nuzhat Parween - 30 lakh

    8. Theertha Satish - 10 lakh

    9. Shivali Shinde - 10 lakh

    Full squads and remaining purse

    Royal Challengers Bengaluru (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Smriti Mandhana, Ellyse Perry, Richa Ghosh, Shreyanka Patil, Georgia Voll (Rs 60 lakhs), Nadine de Klerk (Rs 65 lakhs), Radha Yadav (Rs 65 lakhs), Lauren Bell (Rs 90 lakhs), Linsey Smith (Rs 30 lakhs), Prema Rawat (Rs 20 lakhs RTM), Arundhati Reddy (Rs 75 lakhs), Pooja Vastrakar (Rs 85 lakhs), Grace Harris (Rs 75 lakhs), Gautami Naik (Rs 10 lakh), Prathyoosha Kumar (Rs 10 lakh), Dayalan Hemlatha (Rs 30 lakh).

    Also read| Who is Shikha Pandey? Out-of-favour India pacer who shocked WPL 2026 mega auction with Rs 2.40 crore deal

    Mumbai Indians (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Nat Sciver-Brunt, G Kamalini, Amelia Kerr (Rs 3 crore), Shabnim Ismail (Rs 60 lakhs), Sanskriti Gupta (Rs 20 lakhs base price), Sajeevan Sajana (Rs 75 lakhs), Rahila Firdous (Rs 10 lakhs base price), Nicola Carey (Rs 30 lakhs), Triveni Vasistha (Rs 20 lakh), Nalla Reddy (Rs 10 lakh), Saika Ishaque (Rs 30 lakh), Mily Illingworth (Rs 10 lakh).

    Delhi Capitals (Purse Remaining: Rs 0.00 crore): Jemimah Rodrigues, Shafali Verma, Marizanne Kapp, Annabel Sutherland, Niki Prasad, Laura Woolvaardt (Rs 1.10 crore), Chinelle Henry (Rs 1.30 crore), Shree Charani (Rs 1.30 crore), Sneh Rana (Rs 50 lakhs), Lizelle Lee (Rs 30 lakhs), Deeya Yadav (Rs 10 lakhs), Taniya Bhatia (Rs 30 lakhs), Mamtha Madiwala (Rs 10 lakh), Nandini Sharma (Rs 10 lakh), Lucy Hamilton (Rs 10 lakh), Minnu Mani (Rs 40 lakh).

    UP Warriorz (Purse Remaining: Rs 0.15 crore): Shweta Sehrawat, Deepti Sharma (Rs 3.2 crore RTM), Sophie Ecclestone (Rs 85 lakhs), Meg Lanning (Rs 1.90 crore), Phoebe Litchfield (Rs 1.20 crore), Kiran Navgire (Rs 60 lakhs), Harleen Deol (Rs 50 lakhs), Kranti Goud (Rs 50 lakhs RTM), Asha Sobhana (Rs 1.10 crore), Deandra Dottin (Rs 80 lakhs), Shikha Pandey (Rs 2.40 crore), Simran Shaikh (Rs 10 lakh), Shipra Giri (Rs 10 lakh), Chloe Tryon (Rs 30 lakh), Suman Meena (Rs 10 lakh), Gongadi Trisha (Rs 10 lakh), Pratika Rawal (Rs 40 lakh), Tara Norris (Rs 10 lakhs).

    Gujarat Giants (Purse Remaining: Rs 0.15 crore): Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Sophie Devine (Rs 2 crore), Renuka Singh (Rs 60 lakhs), Bharati Fulmali (Rs 70 lakhs), Titas Sadhu (Rs 30 lakhs), Kashvee Gautam (Rs 75 lakhs RTM), Kanika Ahuja (Rs 30 lakhs), Tanuja Kanwar (Rs 45 lakhs), Georgia Wareham (Rs 1 crore), Anushka Sharma (Rs 45 lakhs), Happy Kumari (Rs 10 lakh), Kim Garth (Rs 50 lakh), Yastika Bhatia (Rs 50 lakh), Danni Wyatt-Hodge (Rs 50 lakh), Aayushi Soni (Rs 30 lakh), Rajeshwari Gayakwad (Rs 40 lakh), Shivani Singh (Rs 10 lakhs), Danni Wyatt-Hodge (Rs 50 lakhs).

    Also read| UNSOLD! Six-time World Cup winner Alyssa Healy finds no takers in WPL 2026 mega auction

    Find your daily dose of All Latest News including Sports NewsEntertainment NewsLifestyle News, explainers & more.
