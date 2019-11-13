Windward Islands vs United States of America, Dream11 Prediction: Best picks for WI vs USA today in Super50 Cup
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Windward Islands vs United States of America
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Windward Islands vs United States of America
WI vs BAR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Windward Islands vs United States of America 16th ODI match today, November 13 at the Brian Lara Stadium in Tarouba, Trinidad.
Windward Islands vs United States of America 16th ODI (WI vs USA) Dream11
Wicketkeeper – Mrunal Patel
Batters – Desron Maloney, Kirk Edwards, Aaron Jones
All-Rounders – Kavem Hodge (C), Keron Cottoy, Steven Taylor (VC), Karima Gore
Bowlers – Shane Shillingford, Larry Edwards, Timil Patel
WI vs USA My Dream11 Team
Mrunal Patel, Desron Maloney, Kirk Edwards, Aaron Jones, Kavem Hodge (C), Keron Cottoy, Steven Taylor (VC), Karima Gore, Shane Shillingford, Larry Edwards, Timil Patel
WI vs USA Probable Playing 11
Windward Islands: Kirk Edwards (C), Devon Smith, Kavem Hodge, Desron Maloney, Emmanuel Stewart (WK), Keron Cottoy, Bhaskar Yadram, Shane Shillingford, Larry Edwards, Alick Athanaze, Shermon Lewis.
United States of America: Xavier Marshall, Mrunal Patel, Aaron Jones, Steven Taylor, Ian Holland, Akshay Homraj, Karima Gore, Elmore Hutchinson, Saurabh Netravalkar (C), Cameron Stevenson, Timil Patel.
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