West Indies vs South Africa, Dream11 Prediction: Best picks for WIW vs SAW in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Dream11 Prediction - West Indies vs South Africa in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Wicketkeeper – Shemaine Campbell, Lizelle Lee (VC)

Batters – Hayley Matthews, Lee Ann Kirby, Sune Luus

All-Rounders – Dane van Niekerk (C), Marizanne Kapp

Bowlers – Afy Fletcher, Ayabonga Khaka, Shabnim Ismail, Nokululeko Mlaba

WIW vs SAW My Dream11 Team

Shemaine Campbell, Lizelle Lee (VC), Hayley Matthews, Lee Ann Kirby, Sune Luus, Dane van Niekerk (C), Marizanne Kapp, Afy Fletcher, Ayabonga Khaka, Shabnim Ismail, Nokululeko Mlaba.

WIW vs SAW Probable Playing 11

West Indies Women: Hayley Matthews, Deandra Dottin, Lee Ann Kirby, Shemaine Campbell (WK), Sheneta Grimmond/Chinelle Henry, Chedean Nation, Britney Cooper/Shamilia Connell, Aaliyah Alleyne, Afy Fletcher, Anisa Mohammed, Shakera Selman.

South Africa Women: Lizelle Lee, Dane van Niekerk (C), Marizanne Kapp, Mignon du Preez, Laura Wolvaardt, Sune Luus, Chloe Tryon, Trisha Chetty (WK), Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba.

