West Indies U19s vs Nigeria U19s, Dream11 Prediction: Best picks for WI-Y vs NIG-Y today in ICC U19 World Cup 2020

Wicketkeeper – Isaac Danladi, Leonardo Julian

Batters – Kevlon Anderson, Kimani Melius, Kirk McKenzie, Elijah Olaleye

All-Rounders – Matthew Forde (VC), Nyeem Young (C)

Bowlers – Sylvester Okpe, Mohameed Taiwo, Jayden Seales

WI vs NIG Probable Playing 11

West Indies U19s possible XI: Kimani Melius (C), Leonardo Julian (WK), Kevlon Anderson, Antonio Morris, Matthew Forde, Nyeem Young, Kirk McKenzie, Matthew Patrick, Joshua James, Ashmead Nedd, Jayden Seales.

Nigeria U19s possible XI: Sylvester Okpe (c), Mohameed Taiwo, Sulaimon Runsewe (wk), Elijah Olaleye, Miracle Ikaige, Abdulrahman Jimoh, Isaac Danladi, Peter Aho, Akhere Isesele, Samuel Mba, Rasheed Abolarin.

