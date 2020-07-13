Watan Zalmi CC vs Almhult CC, Dream11 Prediction: Best picks for WZC vs ALM in ECS T10 Gothenburg League 2020

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WZC vs ALM Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Watan Zalmi CC vs Almhult CC in ECS T10 Gothenburg League 2020 match today, July 13.
Wicketkeeper – R Ganju
Batsmen – S Sahak, I Khan and S Rana
Allrounders – I Sabawoon, A Haq Khan, N Muhammad, and W Illyas
Bowlers – A Shah, S Shirzad, and E Raisi
R Ganju, S Sahak, I Khan, S Rana, I Sabawoon, A Haq Khan, N Muhammad, W Illyas, A Shah, S Shirzad, and E Raisi
Watan Zalmi CC– Waissullah Safi, Imran Khan, Rimon Chandra Soha, Sadek Robel, Mohammad Askari, Abdul Haq Khan, Niaz Muhammad, MD Nabil, Waleed Ilyas, Sabaun Shirzad, Evwazollah Raisi.
Almhult CC – Dinesh Adhikari, Vimal Palwankar, Rahul Ganju, Sidharth Rana, Sardar Sahak, Shakil Arshed, Raza Muradi, Imran Sabawoon, Dawood Aziz, Ankith Shah, Abdul Sayed.