Vijay Hazare Trophy 2025-26: Complete list of fixtures, venues, timings, live streaming details and more

CRICKET
Vijay Hazare Trophy 2025-26: Below is the complete list of fixtures of this edition, along with timings, venue, and live streaming details.
The 2025-26 edition of the Vijay Hazare Trophy, which is India's premier domestic List A tournament, is set to begin on Wednesday, December 24. The tournament will feature a total of 38 teams, 32 Elite and six Plate. Defending champions Karnataka will begin their campaign against Jharkhand. Ahead of the mega tournament, take a look at some of the important details about the Vijay Hazare Trophy 2025-26.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming
The 2025-26 season of the Vijay Hazare Trophy can be watched on the Star Sports Network. For online users, all matches of the tournament can be streamed live on the JioHotstar app and website with an active subscription.
December 24
Puducherry vs Tamil Nadu - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Madhya Pradesh vs Rajasthan - ADSA Railways Ground, Ahmedabad
Jharkhand vs Karnataka - Narendra Modi Stadium B, Ahmedabad
Kerala vs Tripura - Gujarat College Ground, Ahmedabad
Bengal vs Vidarbha - Sanosara CG A, Rajkot
Chandigarh vs J&K - Sanosara CG B, Rajkot
Assam vs Baroda - Niranjan Shah Stadium C
Hyderabad vs Uttar Pradesh - Niranjan Shah Stadium, Khandheri
Maharashtra vs Punjab - Anantam Ground, Jaipur
Chhattisgarh vs Goa - Jaipuria Vidyalaya Ground
Himachal Pradesh vs Uttarakhand - KL Saini Ground
Mumbai vs Sikkim - Sawai Mansingh Stadium
Gujarat vs Services - KSCA CG (2), Alur
Andhra vs Delhi - M Chinnaswamy Stadium
Haryana vs Railways - KSCA CG (3), Alur
Odisha vs Saurashtra - KSCA CG, Alur
December 26
Goa vs Himachal Pradesh - Jaipuria Vidyalaya Ground
Mumbai vs Uttarakhand - Sawai Mansingh Stadium
Chhattisgarh vs Punjab - Anantam Ground
Maharashtra vs Sikkim - KL Saini Ground
Haryana vs Saurashtra - KSCA CG (2), Alur
Andhra vs Railways - KSCA CG, Alur
Odisha vs Services - KSCA CG (3), Alur
Delhi vs Gujarat - M Chinnaswamy Stadium
Madhya Pradesh vs Tamil Nadu - Gujarat College Ground
Jharkhand vs Rajasthan - Narendra Modi Stadium
Puducherry vs Tripura - ADSA Railways Ground
Karnataka vs Kerala - Narendra Modi Stadium B
Chandigarh vs Uttar Pradesh - Sanosara CG A
Assam vs J&K - Niranjan Shah Stadium
Baroda vs Bengal - Niranjan Shah Stadium C
Hyderabad vs Vidarbha - Sanosara CG B
December 29
Himachal Pradesh vs Maharashtra - Sawai Mansingh Stadium
Punjab vs Uttarakhand - Anantam Ground
Chhattisgarh vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground
Delhi vs Saurashtra - KSCA CG (2)
Railways vs Services - KSCA CG (3)
Andhra vs Odisha - KSCA CG
Gujarat vs Haryana - M Chinnaswamy Stadium
December 31
Himachal Pradesh vs Punjab - KL Saini Ground
Goa vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground
Maharashtra vs Uttarakhand - Anantam Ground
Andhra vs Saurashtra - M Chinnaswamy Stadium
Gujarat vs Railways - KSCA CG (2)
Delhi vs Odisha - KSCA CG (3)
Haryana vs Services - KSCA CG
January 3
Chhattisgarh vs Himachal Pradesh - Anantam Ground
Goa vs Uttarakhand - KL Saini Ground
Maharashtra vs Mumbai - Sawai Mansingh Stadium
Railways vs Saurashtra - KSCA CG
Andhra vs Gujarat - KSCA CG (3)
Haryana vs Odisha - KSCA CG (2)
Delhi vs Services - M Chinnaswamy Stadium
January 6
Himachal Pradesh vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground
Goa vs Punjab - KL Saini Ground
Chhattisgarh vs Maharashtra - Anantam Ground
January 8
Himachal Pradesh vs Sikkim - Anantam Ground
Gujarat vs Saurashtra - KSCA CG (3)
Odisha vs Railways - KSCA CG
Andhra vs Services - KSCA CG (2)
Delhi vs Haryana - M Chinnaswamy Stadium
January 12
Quarter-final 1 (A1 vs C2) - BCCI CoE Ground 1, Bengaluru
Quarter-final 2 (B1 vs D2) - BCCI CoE Ground 2, Bengaluru
January 13
Quarter-final 3 (C1 vs A2) - BCCI CoE Ground 1, Bengaluru
Quarter-final 4 (D1 vs B2) - BCCI CoE Ground 2, Bengaluru
January 15
Semi-final 1 - BCCI CoE Ground 1
January 16
Semi-final 2 - BCCI CoE Ground 1
January 18
Final - BCCI CoE Ground 1
All the matches will begin at 9 am IST (Indian Standard Time).