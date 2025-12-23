FacebookTwitterYoutubeInstagram
CRICKET

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Complete list of fixtures, venues, timings, live streaming details and more

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Below is the complete list of fixtures of this edition, along with timings, venue, and live streaming details.

Latest News

Aseem Sharma

Updated : Dec 23, 2025, 10:43 PM IST

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Complete list of fixtures, venues, timings, live streaming details and more
Vijay Hazare Trophy 2025 will commence on December 24
The 2025-26 edition of the Vijay Hazare Trophy, which is India's premier domestic List A tournament, is set to begin on Wednesday, December 24. The tournament will feature a total of 38 teams, 32 Elite and six Plate. Defending champions Karnataka will begin their campaign against Jharkhand. Ahead of the mega tournament, take a look at some of the important details about the Vijay Hazare Trophy 2025-26.

 

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming

 

The 2025-26 season of the Vijay Hazare Trophy can be watched on the Star Sports Network. For online users, all matches of the tournament can be streamed live on the JioHotstar app and website with an active subscription.

 

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Fixtures with venues and timings

 

December 24

 

Puducherry vs Tamil Nadu - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Madhya Pradesh vs Rajasthan - ADSA Railways Ground, Ahmedabad

Jharkhand vs Karnataka - Narendra Modi Stadium B, Ahmedabad

Kerala vs Tripura - Gujarat College Ground, Ahmedabad

Bengal vs Vidarbha - Sanosara CG A, Rajkot

Chandigarh vs J&K - Sanosara CG B, Rajkot

Assam vs Baroda - Niranjan Shah Stadium C

Hyderabad vs Uttar Pradesh - Niranjan Shah Stadium, Khandheri

Maharashtra vs Punjab - Anantam Ground, Jaipur

Chhattisgarh vs Goa - Jaipuria Vidyalaya Ground

Himachal Pradesh vs Uttarakhand - KL Saini Ground

Mumbai vs Sikkim - Sawai Mansingh Stadium

Gujarat vs Services - KSCA CG (2), Alur

Andhra vs Delhi - M Chinnaswamy Stadium

Haryana vs Railways - KSCA CG (3), Alur

Odisha vs Saurashtra - KSCA CG, Alur

 

December 26

 

Goa vs Himachal Pradesh - Jaipuria Vidyalaya Ground

Mumbai vs Uttarakhand - Sawai Mansingh Stadium

Chhattisgarh vs Punjab - Anantam Ground

Maharashtra vs Sikkim - KL Saini Ground

Haryana vs Saurashtra - KSCA CG (2), Alur

Andhra vs Railways - KSCA CG, Alur

Odisha vs Services - KSCA CG (3), Alur

Delhi vs Gujarat - M Chinnaswamy Stadium

Madhya Pradesh vs Tamil Nadu - Gujarat College Ground

Jharkhand vs Rajasthan - Narendra Modi Stadium

Puducherry vs Tripura - ADSA Railways Ground

Karnataka vs Kerala - Narendra Modi Stadium B

Chandigarh vs Uttar Pradesh - Sanosara CG A

Assam vs J&K - Niranjan Shah Stadium

Baroda vs Bengal - Niranjan Shah Stadium C

Hyderabad vs Vidarbha - Sanosara CG B

 

December 29

 

Himachal Pradesh vs Maharashtra - Sawai Mansingh Stadium

Punjab vs Uttarakhand - Anantam Ground

Chhattisgarh vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground

Delhi vs Saurashtra - KSCA CG (2)

Railways vs Services - KSCA CG (3)

Andhra vs Odisha - KSCA CG

Gujarat vs Haryana - M Chinnaswamy Stadium

 

December 31

 

Himachal Pradesh vs Punjab - KL Saini Ground

Goa vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground

Maharashtra vs Uttarakhand - Anantam Ground

Andhra vs Saurashtra - M Chinnaswamy Stadium

Gujarat vs Railways - KSCA CG (2)

Delhi vs Odisha - KSCA CG (3)

Haryana vs Services - KSCA CG

 

January 3

 

Chhattisgarh vs Himachal Pradesh - Anantam Ground

Goa vs Uttarakhand - KL Saini Ground

Maharashtra vs Mumbai - Sawai Mansingh Stadium

Railways vs Saurashtra - KSCA CG

Andhra vs Gujarat - KSCA CG (3)

Haryana vs Odisha - KSCA CG (2)

Delhi vs Services - M Chinnaswamy Stadium

 

January 6

 

Himachal Pradesh vs Mumbai - Jaipuria Vidyalaya Ground

Goa vs Punjab - KL Saini Ground

Chhattisgarh vs Maharashtra - Anantam Ground

 

January 8

 

Himachal Pradesh vs Sikkim - Anantam Ground

Gujarat vs Saurashtra - KSCA CG (3)

Odisha vs Railways - KSCA CG

Andhra vs Services - KSCA CG (2)

Delhi vs Haryana - M Chinnaswamy Stadium

 

January 12

 

Quarter-final 1 (A1 vs C2) - BCCI CoE Ground 1, Bengaluru

Quarter-final 2 (B1 vs D2) - BCCI CoE Ground 2, Bengaluru

 

January 13

 

Quarter-final 3 (C1 vs A2) - BCCI CoE Ground 1, Bengaluru

Quarter-final 4 (D1 vs B2) - BCCI CoE Ground 2, Bengaluru

 

January 15

 

Semi-final 1 - BCCI CoE Ground 1

 

January 16

 

Semi-final 2 - BCCI CoE Ground 1

 

January 18

 

Final - BCCI CoE Ground 1

 

All the matches will begin at 9 am IST (Indian Standard Time).

