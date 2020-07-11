Vantaa CC vs Helsinki CC, Dream11 Prediction: Best picks for VCC vs HCC in Finnish Premier League 2020

VCC vs HCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Vantaa CC vs Helsinki CC in Finnish Premier League match today, July 11.
Wicketkeeper – A Pushthay
Batsmen – K Rahman Mangal, R Sanjeewa Kahingala, U Tavernier
Allrounders – A Hamsa, Zakiullah Kamal, R Shiran Fernando, A Qureshi
Bowlers – M Hettiarachilage, D Hethumuni and A Bhatia
A Pushthay, K Rahman Mangal, R Sanjeewa Kahingala, U Tavernier, A Hamsa, Zakiullah Kamal, R Shiran Fernando, A Qureshi, M Hettiarachilage, D Hethumuni and A Bhatia
Vantaa CC: C Jayasinghe, L Liyanage, R Kahingala, R Fernando, D Hethumuni, N Nidelage, U Tavernier, A Hamsa, M Hettiarachilage, S Peththahandi and B Liyanage
Helsinki CC: S Mehta, K Mangal, Zahidullah Kamal, A Qureshi, W Qureshi, A Pushthay, F Nellancheri, M Chauhan, Zakiullah Kamal, A Syed and A Bhatia
Check Dream11 Prediction / VCC Dream11 Team / Vantaa CC Dream11 Team / HCC Dream11 Team / La Soufriere Hikers Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.