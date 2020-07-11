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Vantaa CC vs Helsinki CC, Dream11 Prediction: Best picks for VCC vs HCC in Finnish Premier League 2020

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Reported By:DNA Web Team| Edited By: DNA Web Team |Source: DNA webdesk |Updated: Jul 11, 2020, 11:43 AM IST

Vantaa CC vs Helsinki CC, Dream11 Prediction: Best picks for VCC vs HCC in Finnish Premier League 2020

Dream11 Prediction: Vantaa CC vs Helsinki CC - Finnish Premier League

VCC vs HCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Vantaa CC vs Helsinki CC in Finnish Premier League match today, July 11.

 

Vantaa CC vs Helsinki CC (VCC vs HCC) Dream11

Wicketkeeper – A Pushthay

Batsmen – K Rahman Mangal, R Sanjeewa Kahingala, U Tavernier

Allrounders – A Hamsa, Zakiullah Kamal, R Shiran Fernando, A Qureshi

Bowlers – M Hettiarachilage, D Hethumuni and A Bhatia
 

VCC vs HCC My Dream11 Team 

A Pushthay, K Rahman Mangal, R Sanjeewa Kahingala, U Tavernier, A Hamsa, Zakiullah Kamal, R Shiran Fernando, A Qureshi, M Hettiarachilage, D Hethumuni and A Bhatia

 

VCC vs HCC Probable Playing11

Vantaa CC: C Jayasinghe, L Liyanage, R Kahingala, R Fernando, D Hethumuni, N Nidelage, U Tavernier, A Hamsa, M Hettiarachilage, S Peththahandi and B Liyanage

Helsinki CC: S Mehta, K Mangal, Zahidullah Kamal, A Qureshi, W Qureshi, A Pushthay, F Nellancheri, M Chauhan, Zakiullah Kamal, A Syed and A Bhatia
 

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