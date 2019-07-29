Toronto Nationals vs Winnipeg Hawks Dream11 Prediction: Best picks for TOR vs WH today in Global T20 Canada
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Written By
Edited By
Karen Noronha
Source
DNA Web Desk
Dream11 Prediction - Toronto Nationals vs Winnipeg Hawks
TOR vs WH Vitality Global T20 Canada Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Toronto Nationals vs Winnipeg Hawks match today, July 29.
Toronto Nationals vs Winnipeg Hawks Dream11
Wicketkeeper: Umar Akmal, Heinrich Klaasen, Hamza Tariq
Batsmen: Shaiman Anwar, Yuvraj Singh, Rodrigo Thomas, Dwayne Smith, Calum Macleod
Allrounders: Dwayne Bravo, JP Duminy, Chris Green, Kieron Pollard
Bowlers: Paul van Meekeren, Manpreet Gony, Matt Montfort, Rayad Emrit, Jeremy Gordon, Salman Nazar
TOR vs WH My Dream11 Team
Umar Akmal (VC), Heinrich Klaasen (C), Shaiman Anwar, Yuvraj Singh, Rodrigo Thomas, Dwayne Bravo, JP Duminy, Chris Green, Paul van Meekeren, Manpreet Gony, Matt Montfort.
TOR vs WH Probable Playing 11
Toronto Nationals: Rodrigo Thomas, Calum MacLeod, Heinrich Klaasen (wk), Yuvraj Singh (C), Kieron Pollard, Chris Green, Ravinderpal Singh, Manpreet Gony, Mark Montfort, Salman Nazar, Jeremy Gordon
Winnipeg Hawks: Dwayne Smith, Umar Akmal, Jean-Paul Duminy, Dwayne Bravo, Shaiman Anwar, Hamza Tariq (wk), Sunny Sohal, Rayad Emrit (C), Paul van Meekeren, Kaleem Sana, Umair Ghani
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