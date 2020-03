Titans vs Cape Cobras, Dream11 Prediction: Best picks for TIT vs CC today in Momentum One-Day Cup 2020

Dream11 Prediction - Titans vs Cape Cobras

TIT vs CC Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Titans vs Cape Cobras match today at the SuperSport Park in Centurion on March 11.

Titans vs Cape Cobras (TIT vs DOL) Dream11

Wicketkeeper – Rivaldo Moonsamy

Batsmen – Dean Elgar (C), Tony de Zorzi (VC), Aviwe Mgijima, Zubayr Hamza

Allrounders – Jason Smith, Diego Rosier, Grant Thomson

Bowlers – Dane Peidt, Junior Dala, Dane Patterson

TIT-XI vs DOL My Dream11 Team

Rivaldo Moonsamy, Dean Elgar (C), Tony de Zorzi (VC), Aviwe Mgijima, Zubayr Hamza, Jason Smith, Diego Rosier, Grant Thomson, Dane Peidt, Junior Dala, Dane Patterson

TIT-XI vs DOL Probable Playing 11

Team Titans (Playing XI): Henry Davids, Tony de Zorzi, Dean Elgar, Rivaldo Moonsamy (C), Farhaan Behardien, Dayyaan Galiem, Grant Thomson, Hardus Viljoen, Tshepo Moreki, Imraan Manack, Kabelo Sekhukhune.

Team Cape Cobras (Playing XI): Pieter Malan, Zubayr Hamza (c), Mangaliso Mosehle (wk), Jonathan Bird, Jason Smith, Aviwe Mgijima, Dane Paterson, Akhona Mnyaka, Tsepo Ndwandwa, Dane Peidt, Thando Ntini

Check Dream11 Prediction / TIT Dream11 Team / Titans XI Dream11 Team / DOL Dream11 Team / Cape Cobras Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.