Thailand vs Singapore, Dream11 Prediction: Best picks for TL vs SIN in ACC Eastern Region T20

Thailand vs Singapore T20I (SIN vs TL) Dream11

Wicketkeeper – Manpreet Singh

Batters – Rohan Rangarajan, Surendran Chandramohan, Henno Jordaan

All-Rounders – Timothy David (VC), Janak Prakash (C), Daniel Jacobs, Ziaul Hoque

Bowlers – Vinoth Baskaran, Amjad Mahboob, Vichanath Singh

Manpreet Singh(WK), Rohan Rangarajan, Surendran Chandramohan, Henno Jordaan, Timothy David (VC), Janak Prakash (C), Daniel Jacobs, Ziaul Hoque, Vinoth Baskaran, Amjad Mahboob, Vichanath Singh.

SIN vs TL Probable Playing 11

Singapore: Rohan Rangarajan, Surendran Chandramohan, Timothy David, Aritra Dutta, Manpreet Singh (WK), Rezza Gaznavi, Janak Prakash, Aryaman Uchil, Vinoth Baskaran, Amjad Mahboob (C), Anantha Krishna.

Thailand: Daniel Jacobs, Robert Raina, Henno Jordaan, Naveed Pathan, Ziaul Hoque, Wanchana Uisuk, Chanchai Pengkumta, Kamron Senamontree, Nopphon Senamontree, Vichanath Singh (C), Mahsid Faheem.

