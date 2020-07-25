Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures, Dream11 Prediction: Best picks for TAD vs FPV in Emirates D10 Tournament

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TAD vs FPV Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures in Emirates D10 Tournament match today, July 25.
Wicketkeeper – K. Smith, H. Tahir
Batsmen – O. Hassan, R. Shahzad, L. Hazrat
Allrounders – G. Cremer, G. Farid, W. Muhammad
Bowlers – J. Bhukari, R. Bhatia, S. Sharma
K. Smith, H. Tahir, Chirag Suri (VICE CAPTAIN), Muhammad Usman, Khalid Mahmood, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh
Team Abu Dhabi: K. Smith, H. Tahir, O Hassan, A Abid, K Mahmood, R Shahzad, G Creamer, G Farid, D Khan, J Bhukari, V Vijayan and R Bhatia
Fujairah Pacific Ventures: F Ahmed, C Rizwan, U Ali, K Shah, J Shamzu, R Mani, H Rahman, A Anwaar, G Gopalakrishnan, S Ramesh and H Bilal