Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures, Dream11 Prediction: Best picks for TAD vs FPV in Emirates D10 Tournament

Headlines

DNA TV Show: Bihar releases caste census data; here's what it revealed

'My light when skies are grey': IAS Ria Tabi wishes IPS husband Manish Kumar on his birthday with special message

Manipur tribal groups threaten to launch indefinite shutdown protesting

24 dead, including 12 infants, in 24 hours in Maharashtra govt hospital

TMC leader Abhishek Banerjee leads protest at Rajghat, BJP calls it 'drama'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING

DNA TV Show: Bihar releases caste census data; here's what it revealed

'My light when skies are grey': IAS Ria Tabi wishes IPS husband Manish Kumar on his birthday with special message

Manipur tribal groups threaten to launch indefinite shutdown protesting

AI imagines Harry Potter characters in enchanted valleys of Kashmir

Benefits of drinking jaggery tea

Who are the Indian cricketers from the 2019 World Cup squad that don’t feature in the 2023 edition?

BJP appoints new state presidents in Telangana, Jharkhand, Punjab, Andhra ahead of 2024 Lok Sabha polls

Meet 'mystery girl' whose pictures with Indian cricketer Yuzvendar Chahal is going viral

SCO must not hesitate to criticise countries supporting terrorism: PM Modi

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Streaming This Week: Made In Heaven 2, Adipurush, Heart of Stone, latest OTT titles to binge-watch

Priyanka Chopra drops lovable photos with Nick Jonas, Malti Marie; wishes Jonas Brothers for incredible musical tour

Step inside Anil Ambani-Tina Ambani’s luxurious 17-storey Mumbai home worth Rs 5000 crore with swimming pool, gym

Rajasthan: PM Modi Attacks Ashok Gehlot's Rajasthan Government In Chittorgarh Rally

EP 5: Ben Stokes | Players to watch out for in the ICC ODI Cricket World Cup 2023 | World Cup 2023

Pakistani actress Mahira Khan ties the knot for second time, wedding photos and videos goes viral

Tejas teaser review: Netizens say Kangana Ranaut's voice is 'enough for giving goosebumps, pride and anger'

'It was not a natural death': Boney Kapoor reveals details about Sridevi’s shocking demise for the first time

Salman Khan's ex-girlfriend Somy Ali claims he cheated on Sangeeta Bijlani with her: 'Caught him red-handed at...'

HomeCricket

Cricket

Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures, Dream11 Prediction: Best picks for TAD vs FPV in Emirates D10 Tournament

TAD vs FPV Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures Dream11 Team Player List, TAD Dream11 Team Player List, FPV Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures Head to Head.

article-main
Latest News

DNA Web Team

Updated: Jul 25, 2020, 06:28 PM IST

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

Dream11 Prediction: Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures - Emirates D10 Tournament

TAD vs FPV Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures in Emirates D10 Tournament match today, July 25.

 

Team Abu Dhabi vs Fujairah Pacific Ventures (TAD vs FPV) Dream11

Wicketkeeper – K. Smith, H. Tahir

Batsmen – O. Hassan, R. Shahzad, L. Hazrat

Allrounders – G. Cremer, G. Farid, W. Muhammad

Bowlers – J. Bhukari, R. Bhatia, S. Sharma


 

TAD vs FPV My Dream11 Team 

K. Smith, H. Tahir, Chirag Suri (VICE CAPTAIN), Muhammad Usman, Khalid Mahmood, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh

 

TAD vs FPV Probable Playing11

Team Abu Dhabi: K. Smith, H. Tahir, O Hassan, A Abid, K Mahmood, R Shahzad, G Creamer, G Farid, D Khan, J Bhukari, V Vijayan and R Bhatia

Fujairah Pacific Ventures: F Ahmed, C Rizwan, U Ali, K Shah, J Shamzu, R Mani, H Rahman, A Anwaar, G Gopalakrishnan, S Ramesh and H Bilal

Find your daily dose of news & explainers in your WhatsApp. Stay updated, Stay informed-  Follow DNA on WhatsApp.

RECOMMENDED STORIES

VIDEO OF THE DAY

Watch more

Live tv

POPULAR STORIES

Fukrey 3 box office collection day 3: Richa, Pulkit, Pankaj-starrer comedy sees massive growth, earns Rs 11.67 crore

US Congressman Richard McCormick praises Vivek Agnihotri's The Vaccine War: 'To see what women scientists in India...'

Chhattisgarh Assembly Elections: Congress to take out 'Bharosa Yatras' in all 90 constituencies

Aishwarya Rai Bachchan, Kendall Jenner dance together at Paris Fashion Week, video goes viral: Watch

The Vaccine War makers launch 'Buy 1 Get 1 Free' offer, here's how you can avail the same for Vivek Agnihotri film

MORE

MOST VIEWED

Streaming This Week: Made In Heaven 2, Adipurush, Heart of Stone, latest OTT titles to binge-watch

Priyanka Chopra drops lovable photos with Nick Jonas, Malti Marie; wishes Jonas Brothers for incredible musical tour

Step inside Anil Ambani-Tina Ambani’s luxurious 17-storey Mumbai home worth Rs 5000 crore with swimming pool, gym

Female doctors who cracked UPSC CSE to become IAS officers

Inside Mukesh Ambani's uber-luxurious Rs 74 crore Manhattan house

MORE

MOST WATCHED

MORE

DNA ORIGNALS

DNA Exclusive: Ugly 'Car-Nama' exposed! Showrooms charge extra for delivering cars of high waiting period

DNA Exclusive: India's first Twitter user on her 16-year Twitter journey and Elon Musk's 'adventures'

DNA Exclusive: Ashok Gehlot to ‘lead’ Congress? Are Gandhis trying to hit three birds with one stone?

DNA Exclusive: As Gandhis remain 'reluctant', should Congress finally get a president from outside the family?

DNA Exclusive | Jungle raj, legacy of corruption, 1 million jobs: Why 'Nitish for PM in 2024' is easier said than done

MORE