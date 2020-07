Team Abu Dhabi vs ECB Blues, Dream11 Prediction: Best picks for TAD vs ECB in Emirates D10 Tournament

Dream11 Prediction: Team Abu Dhabi vs ECB Blues - Emirates D10 Tournament

TAD vs ECB Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Team Abu Dhabi vs ECB Blues in Emirates D10 Tournament match today, July 24.

Team Abu Dhabi vs ECB Blues (TAD vs ECB) Dream11

Wicketkeeper – Muhammad Boota

Batsmen – Chirag Suri (VC), Muhammad Usman, Khalid Mahmood

Allrounders – Rohan Mustafa, Graeme Cremer (C), Ahmed Raza, Rizwan Ali

Bowlers – Rahul Bhatia, Sultan Ahmed, Ghulam Murtaza

TAD vs ECB My Dream11 Team

Muhammad Boota, Chirag Suri (VICE CAPTAIN), Muhammad Usman, Khalid Mahmood, Graeme Cremer, Ghulam Farid, Hamad Arshad, Ameer Hamza, Q Anwar, A Manan, S Singh

TAD vs ECB Probable Playing11

Team Abu Dhabi: Muhammad Boota (wk), Osama Hassan, Riyan Mohammed, Ali Abid, Khalid Mahmood, Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Rizwan Ali, Ghulam Farid, Aryan Lakra, Ghulam Murtaza

ECB Blues: Muhammad Boota, Vritiya Aravind, Chirag Suri, Muhammad Usman, Rohan Mustafa, Ahmed Raza, Junaid Siddique, Taimoor Ali, Muhammad Ayaz/Karthik Meiyappan, Arsalan Javed, Kashif Daud.