TCA Indians vs Taiwan Dragons, Dream11 Prediction: Best picks for TCI vs TDG today in Taipei T10 League 2020

Dream11 Prediction: Taiwan Dragons vs TCA Indians - Taipei T10 League 2020

TDG vs TCI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Taiwan Dragons vs TCA Indians in Momentum One-Day Cup match today, April 26.

Taiwan Dragons vs TCA Indians (TDG vs TCI) Dream11

Wicketkeeper – Asif Hameed

Batsmen – Ajay Gupta, Amit Kumar Bedaka, Athula Senadeera (VC), Bivan Singh Waraich, Chetan Pundora

Allrounders – Manoj Kriplani, Marlan Samarasinghe

Bowlers – Vivek Hegde (C), Neeraj Singh, Vivek Kumar Mahato

TDG vs TCI Probable Playing11

Taiwan Dragons: Asif Hameed (WK), Athula Senadeera, Rahul Nautiyal, Bivan Singh Waraich, Chetan Pundora, Marlan Samarasinghe (C), Arul Arjun, Romil Kothari, Adam Hopkins, Ashutosh Tiwari, Santosh Yadav.

TCA Indians: Amit Kumar Bedaka, Vivek Hegde, Murugan Subramani, Neeraj Singh, Girish Hiranandani (WK), Jaysiva Ganesamurthi, Manoj Kriplani (C), Vivek Kumar Mahato, Ajay Gupta, Krishnendu Chatterjee, Partheeban Chinnamuthu.

