TCA Indians vs FCC Formosans, Dream11 Prediction: Best picks for TCI vs FCF today in Taipei T10 League 2020

Dream11 Prediction: FCC Formosans vs TCA Indians - Taipei T10 League 2020

FCF vs TCI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for FCC Formosans vs TCA Indians in Momentum One-Day Cup match today, May 17.

FCC Formosans vs TCA Indians (FCF vs TCI) Dream11

Wicketkeeper – R Aditya, G Hiranandani

Batsmen – A Kumar Bedaka, P Dheer, N Gupta

Allrounders – A Mrinal, A Liu, A Parappagoudar

Bowlers – M Sadique, N Singh Patel, V Hegde

FCF vs TCI My Dream11 Team

R Aditya, G Hiranandani, A Kumar Bedaka, P Dheer, N Gupta, A Mrinal, A Liu, A Parappagoudar, M Sadique, N Singh Patel, V Hegde

FCF vs TCI Probable Playing11

FCC Formosans: Anthony Liu, Arun Parappagoudar (C), Omesh Bhat, Aryadeep Mrinal, Rahul Aditya, Ankit Kumar, Ashishkumar Singh, Nitish Gupta, Pranay Dheer Rachaka, Mohammad Sadique Anw, Pintu Kumar.

TCA Indians: Amit Kumar Bedaka, Vivek Hegde, Murugan Subramani, Neeraj Singh Patel, Girish Hiranandani, Jaysiva Ganesamurthi, Manoj Kriplani (c), Vivek Mahato, Ajay Gupta, Partheeban Chinnamuthu, Krishnendu Chatterjee.

