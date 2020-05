Taiwan Dragons vs Taiwan Daredevils, Dream11 Prediction: Best picks for TDG vs TDR today in Taipei T10 League

Dream11 Prediction: Taiwan Dragons vs Taiwan Daredevils - Taipei T10 League 2020

TDG vs TDR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Taiwan Dragons vs Taiwan Daredevils in Momentum One-Day Cup match today, May 10.

Wicketkeeper – Asif Hameed

Batsmen – Sachin Padghan, Bivan Singh, Duan Christie

Allrounders – Jeff Black, Josula Rishi (C), Athula Senadeera (VC), Marlan Samarasinghe

Bowlers – Charles Hayward, Arul Arjun, Thomas Nel

TDG vs TDR Probable Playing11

Taiwan Dragons: Athula Senadeera, Santosh Yadav, Marlan Samarasinghe, Bivan Singh, Chetan Pundora, Arul Arjun, Adam Hopkins, Asif Hameed (WK), Rishi Josula (C), Atif Khan, Mohammad Rajiuddin

Taiwan Daredevils: Duane Christie, Jeff Black, Ben Hall, George Klooper, Hein Nothnagle, Christiaan du Toit, John Koekemoer, Charl Tou, Tertius de Jager, Thomas Nel, Charles Hayward.

