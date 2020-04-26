Taiwan Daredevils vs TCA Indians, Dream11 Prediction: Best picks for TDR vs TCI today in Taipei T10 League 2020
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Taiwan Daredevils vs TCA Indians
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction: Taiwan Daredevils vs TCA Indians - Taipei T10 League 2020
TDR vs TCI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Taiwan Daredevils vs TCA Indians in Momentum One-Day Cup match today, April 26.
Taiwan Daredevils vs TCA Indians (TDR vs TCI) Dream11
Wicketkeeper – Girish Hiranandani
Batsmen – Amit Kumar Bedaka, Johan Koekemoer, Christiaan du Toit
Allrounders – Jaysiva Ganesamurthi, Jeff Black (C), Hein Nothnagel, George Klopper
Bowlers – Vivek Hegde (VC), Neeraj Singh Patel, Charles Hayward
TDR vs TCI My Dream11 Team
Girish Hiranandani, Amit Kumar Bedaka, Johan Koekemoer, Christiaan du Toit, Jaysiva Ganesamurthi, Jeff Black (C), Hein Nothnagel, George Klopper, Vivek Hegde (VC), Neeraj Singh Patel, Charles Hayward
TDR vs TCI Probable Playing11
Taiwan Daredevils: Girish Hiranandani (WK), Athula Senadeera, Rahul Nautiyal, Bivan Singh Waraich, Chetan Pundora, Marlan Samarasinghe (C), Arul Arjun, Romil Kothari, Adam Hopkins, Ashutosh Tiwari, Santosh Yadav.
TCA Indians: Amit Kumar Bedaka, Vivek Hegde, Murugan Subramani, Neeraj Singh, Girish Hiranandani (WK), Jaysiva Ganesamurthi, Manoj Kriplani (C), Vivek Kumar Mahato, Ajay Gupta, Krishnendu Chatterjee, Partheeban Chinnamuthu.
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