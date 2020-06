Stockholm CC vs Kista CC, Dream11 Prediction: Best picks for STO vs KCC today in ECS T10 Stockholm 2020

Dream11 Prediction: Stockholm CC vs Kista CC - ECS T10 Stockholm 2020

BCC vs KCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Stockholm CC vs Kista CC in ECS T10 Stockholm 2020 match today, June 17.

Stockholm CC vs Kista CC (BCC vs KCC) Dream11

Wicketkeeper – Chenna Nali

Batsmen – Abhishek Mathur, Shahid Nawaz, M Farhan Anwar

Allrounders – Umesh Bharti (C), Muhammad Asif, Fashahid Shah, Chandan Khatri (VC)

Bowlers – Niranjan Komalla, Avinash Upadhyaya, Arif Zaidi

BCC vs KCC My Dream11 Team

Chenna Nali, Abhishek Mathur, Shahid Nawaz, M Farhan Anwar, Umesh Bharti (C), Muhammad Asif, Fashahid Shah, Chandan Khatri (VC), Niranjan Komalla, Avinash Upadhyaya, Arif Zaidi

BCC vs KCC Probable Playing11

Stockholm CC: Abhishek Mathur, Vinod Chalindra, Kaushik Vats, Shrikant Sakpal, Himanshu Patel, Avinash Upadhyaya, Umesh Bharti, Chenna Nali (C), Jyotimoi Saikia (WK), Niranjan Komalla, Rajesh Raveendran.

Kista CC: Shahid Nawaz, Muhammad Farhan Anwar, Fashahid Shah, Chandan Khatri, Nasir Khan (C), Muhammad Asif, Arif Zaidi, Zubair Abbas, Ghazzai Mehdi (WK), Aleem Muhammad Siddiqi, Imran Hussain.

