Sri Lanka vs South Africa, Warm-up match Dream11 Prediction: Best picks for SLW vs SAW in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Dream11 Prediction - Sri Lanka vs South Africa in ICC Women’s T20 World Cup 2020 - Warm-Up match

SLW vs SAW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sri Lanka vs South Africa T20I match today, February 16.

Sri Lanka vs South Africa T20I (SLW vs SAW) Dream11

Wicketkeeper – Lizelle Lee (C)

Batters – Harshitha Madavi, Laura Wolvaardt, Mignon Du Preez

All-Rounders – Chamari Atapattu (VC), Shashikala Siriwardene, Nadine De Klerk, Dane Van Niekerk

Bowlers – Udeshika Probodhani, Ayabonga Khaka, Shabnim Ismail

SLW vs SAW My Dream11 Team

Lizelle Lee (C)(WK), Kusal Mendis (VC), Colin Munro (C), R Taylor, Chamari Atapattu (VC), Shashikala Siriwardene, Nadine De Klerk, Dane Van Niekerk, Udeshika Probodhani, Ayabonga Khaka, Shabnim Ismail.

SLW vs SAW Probable Playing 11

Sri Lanka: Chamari Atapattu (C), Nilakshi de Silva, Kavisha Dilhari, Ama Kanchana, Hansima Karunaratne, Achini Kulasuriya, Sugandika Kumari, Harshitha Madavi (VC), Dilani Manodara, Hasini Perera, Udeshika Probodhani, Sathya Sandeepani, Anushka Sanjeewani (wk), Shashikala Siriwardene, Umesha Thimashini, Oshada Ranasinghe.

South Africa: Dane Van Niekerk (c), Laura Wolvaardt, Lizelle Lee, Mignon Du Preez, Marizanne Kapp, Sune Luus, Chloe Tryon (VC), Shabnim Ismail, Ayabonga Khaka, Masabata Klaas, Tumi Sekhukhune, Trisha Chetty, Nonkululeko Mlaba, Nadine De Klerk, Nondumiso Shangase

Check Dream11 Prediction / SLW Dream11 Team / Sri Lanka Dream11 Team / SAW Dream11 Team / South Africa Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more