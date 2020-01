Sri Lanka U19s vs Nigeria U19s, Dream11 Prediction: Best picks for SL-Y vs NIG-Y today in ICC U19 World Cup 2020

Dream11 Prediction - Sri Lanka U19s vs Nigeria U19s

SL vs NIG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sri Lanka U19s vs Nigeria U19s in ICC U19 World Cup 2020 on January 27.

Sri Lanka U19s vs Nigeria U19s (SL vs NIG) Dream11

Wicketkeeper – Isaac Danladi, Ahan Wickramasinghe

Batters – Navod Paranavithana (VC), Ravindu Rasantha, Mohammed Shamaaz, Olayinka Olaleye

All-Rounders – Peter Aho

Bowlers – Ashian Daniel (C), Dilshan Madhushanka, Sudheera Thilakaratne, Sylvester Okpe

SL vs NIG My Dream11 Team

Isaac Danladi, Ahan Wickramasinghe, Navod Paranavithana (VC), Ravindu Rasantha, Mohammed Shamaaz, Olayinka Olaleye, Peter Aho, Ashian Daniel (C), Dilshan Madhushanka, Sudheera Thilakaratne, Sylvester Okpe

SL vs NIG Probable Playing 11

Sri Lanka Under-19s: Navod Paranavithana, Mohammed Shamaaz, Ravindu Rasantha, Nipun Dananjaya (C), Ahan Wickramasinghe (WK), Sonal Dinusha, Chamindu Wijesinghe, Sudeera Thilakaratne, Kavindu Nadeeshan, Ashian Daniel, Dilshan Madushanka.

Nigeria Under-19s: Samuel Mba, Elijah (Olayinka) Olaleye, Sulaimon Runsewe (WK), Isaac Danladi, Miracle Akhigbe, Sylvester Okpe (C), Abdulrahman Jimoh, Mohameed Taiwo, Peter Aho, Ifeanyi Uboh, Rasheed Abolarin.

