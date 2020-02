Sri Lanka BPXI vs West Indies, Warm-up match Dream11 Prediction: Best picks for SLC-XI vs WI today

Dream11 Prediction - Sri Lanka BPXI vs West Indies

SLC-XI vs WI Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sri Lanka BPXI vs West Indies warm-up match today, February 17.

Sri Lanka BPXI vs West Indies (SLC-XI vs WI) Dream11

Wicketkeeper – Sadeera Samarawickrema, Nicholas Pooran (C)

Batters – Pathum Nissanka, Sunil Ambris, Darren Bravo, Brandon King (VC)

All-Rounders – Jason Holder, Kieron Pollard

Bowlers – Alzarri Joseph, Kavindu Nadeeshan, Dilshan Madushanka

SLC-XI vs WI My Dream11 Team

Kusal Perera, Tim Seifert, Avishka Fernando, Hamish Rutherford, Colin Munro, Wanidu Hasaranga, Mitchell Santner, Colin de Grandhomme, Tim Southee, Lasith Malinga and Akila Dhananjaya.

SLC-XI vs WI Probable Playing 11

Sri Lanka BPXI: Upul Tharanga (C), Sadun Weerakkody, Pathum Nissanka, Sadeera Samarawickrema, Asela Gunaratne, Angelo Perera, Ashen Bandara, Dilshan Madushanka, Asitha Fernando, Thikshila De Silva, Sachindu Colombage, P.H.T Kaushal, Pulina Tharanga, Chamika Gunasekera, Kavindu Nadeeshan, Lahiru Udara

West Indies: Sunil Ambris, Brandon King, Shai Hope, Darren Bravo, Nicholas Pooran, Kieron Pollard (C), Roston Chase, Sheldon Cottrell, Jason Holder, Alzarri Joseph, Hayden Walsh, Fabian Allen, Rovman Powell, Romario Shepherd, Keemo Paul

