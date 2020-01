Sporting Alfas vs Madrid United CC, Dream11 Prediction: Best picks for SPA vs MAU in Spanish Regional T10 Midweek League

Dream11 Prediction - Sporting Alfas vs Madrid United CC

SPA vs MAU Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sporting Alfas vs Madrid United CC match today, January 24.

Sporting Alfas vs Madrid United CC (SPA vs MAU) Dream11

Wicketkeeper – Antonio Brown

Batsmen – Jack Perman, Christian Munoz, Abdul Wajid, Ahsan Yaqoob (VC)

Allrounders – Faran Afzal (C), Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi

Bowlers – Waqar Ashraf, Robiul Khan, Noore Azman.

SPA vs MAU My Dream11 Team

Antonio Brown, Jack Perman, Christian Munoz, Abdul Wajid, Ahsan Yaqoob (VC), Faran Afzal (C), Ittfaq Ahmed, Abdul Hafeez Niazi, Waqar Ashraf, Robiul Khan, Noore Azman.

SPA vs MAU Probable Playing 11

Team Madrid United CC (Playing XI): Noore Azman, Abdul Hafeez Niazi, Robiul Khan, Waheed Akhtar, Ahsan Yaqoob, Jabar Ali (WK), Mohammad Ashraf, Rehan Ahmed, Zia Ul Qayum, Ittfaq Ahmed, Kashif Rana

Team Sporting Alfas (Playing XI): Faran Afzal (C), Jack Perman, Christian Munoz, Simon Barter, Antonio Brown (WK), Abdul Wajid, Jamshaid Ahmad, Amjad Hussain, Tyler Brown, Hamza Kayani, Waqar Ashraf.

Check Dream11 Prediction / SPA Dream11 Team /Madrid United CC Dream11 Team / MAU Dream11 Team / Sporting Alfas Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / OnlAFGe Cricket Tips and more.