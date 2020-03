Sporting Alfas CC vs Levante CC, Dream11 Prediction: Best picks for SPA vs LEV in European Cricket Series Alicante T10

Dream11 Prediction - Sporting Alfas vs Levante CC

SPA vs LEV Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sporting Alfas vs Levante CC match today, March 4.

Sporting Alfas vs Levante CC (SPA vs LEV) Dream11

Wicketkeeper – Antonio Brown (C)

Batsmen – Christian Munoz, Graham Hunt, Faiz Zameer, S S Hafiz

Allrounders – Faran Afzal, Azah Abbas, D Walker, Kamran Muhamad

Bowlers – Jack Perman (VC), Kieran Perman, Qasim Abbas

SPA vs LEV My Dream11 Team

Antonio Brown (C), Jack Perman, Christian Munoz, Abdul Wajid, Ahsan Yaqoob (VC), Faran Afzal, Azah Abbas, D Walker, Kamran Muhamad, Jack Perman (VC), Kieran Perman, Qasim Abbas

SPA vs LEV Probable Playing 11

Team Levante CC (Playing XI): Graham Hunt, Asad Raza, Tariq Iqbal, Azah Abbas, Sharad Brahmbhatt (WK), Faiz Zameer/Ajmal Ilyas, W Akhtar, Furqan Sahi/Imtiaz Ullah, S S Hafiz Faiz Bhat, Qasim Abbas, Peter West

Team Sporting Alfas (Playing XI): Faran Afzal (C), Jack Perman, Kieran Perman, Simon Barter, Christian Munoz, Antonio Brown (wk), Waqar Ashraf, Eddie Ballard, Sam Lupson, Phill Panicil/D Walker, Kamran Muhamad

