South Castries Lions vs Mon Repos Stars, Dream11 Prediction: Best picks for SCL vs MRS in St. Lucia T10 Blast

Dream11 Prediction: South Castries Lions vs Mon Repos Stars - St. Lucia T10 Blast

SCL vs MRS Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for South Castries Lions vs Mon Repos Stars in St. Lucia T10 Blast match today, July 5.

South Castries Lions vs Mon Repos Stars (SCL vs MRS) Dream11

Wicketkeeper – J Charles, S Emmanuel

Batsmen – S Charles, M Wells, T Simon

Allrounders – K Charlemagne, A Antoine, K Gaston

Bowlers – S Descartes, X Gabriel, D Baptiste

SCL vs MRS My Dream11 Team

J Charles, S Emmanuel, S Charles, M Wells, T Simon, K Charlemagne, A Antoine, K Gaston, S Descartes, X Gabriel, D Baptiste

SCL vs MRS Probable Playing11

South Castries Lions: Kester Charlemagne, Johnson Charles, Tonius Simon, Collinus Callendar, Daren Sammy, Xavier Gabriel, Alex Antoine, Neolle Leo, Tarrick Edward, Aaron Joseph, Daniel Baptise.

Mon Repos Stars: Keddy Lesporis, Johnnel Eugene, J Charles, S Emmanuel (wk), Jaden Elibox, Ackeem Auguste, Jamaal James, Keygan Arnold, Alleyn Prospere, Alvin Prospere, Gaspard Prospere, Dillan John.

