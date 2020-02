South Africa vs England, 3rd T20I Dream11 Prediction: Best picks for SA vs ENG today

Dream11 Prediction - South Africa vs England

SA vs ENG 1st T20I Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for South Africa vs England match today, February 12 at the SuperSport Park in Centurion.

South Africa vs England (SA vs ENG) Dream11

Wicketkeeper – Quinton de Kock (VC), Jonny Bairstow (C)

Batsmen – Temba Bavuma, Jason Roy, Eoin Morgan, Rassie van der Dussen

Allrounders – Ben Stokes, Andile Phehlukwayo

Bowlers – Adil Rashid, Lungi Ngidi, Beuran Hendricks

SA vs ENG My Dream11 Team

Quinton de Kock (VC), Jonny Bairstow (C), Temba Bavuma, Jason Roy, Eoin Morgan, Rassie van der Dussen, Ben Stokes, Andile Phehlukwayo, Adil Rashid, Lungi Ngidi, Beuran Hendricks

SA-XI vs ENG Probable Playing 11

Team South Africa (Playing XI): Quinton de Kock (C & WK), Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, David Miller, Andile Phehlukwayo, Dwaine Pretorius, Tabraiz Shamsi, Dale Steyn, Lungi Ngidi, Beuran Hendricks

Team England (Playing XI): Jason Roy, Jos Buttler (wk), Jonny Bairstow, Joe Denly/Dawid Malan, Eoin Morgan (C), Ben Stokes, Moeen Ali, Tom Curran, Chris Jordan, Adil Rashid, Mark Wood

Check Dream11 Prediction / SA Dream11 Team / South Africa XI Dream11 Team / ENG Dream11 Team / England Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.