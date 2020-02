South Africa vs Australia, 2nd T20I Dream11 Prediction: Best picks for SA vs AUS today

Dream11 Prediction - South Africa vs Australia

SA vs AUS 2nd T20I Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for South Africa vs Australia match today, February 23.

South Africa vs Australia (SA vs AUS) Dream11

Wicketkeeper – Quinton de Kock and Alex Carey

Batsmen – Steve Smith (C), Faf du Plessis, Aaron Finch (VC) and Rassie van der Dussen

Allrounders – Ashton Agar and Andile Phehlukwayo

Bowlers – Pat Cummins, Adam Zampa and Kagiso Rabada

SA vs AUS My Dream11 Team

Quinton de Kock and Alex Carey, Steve Smith (C), Faf du Plessis, Aaron Finch (VC) and Rassie van der Dussen, Ashton Agar and Andile Phehlukwayo, Pat Cummins, Adam Zampa and Kagiso Rabada

SA vs AUS Probable Playing 11

Team South Africa (Playing XI): Quinton de Kock (C & WK), JJ Smuts, Faf du Plessis, Rassie van der Dussen, Henrich Klaasen, David Miller, Andile Phehlukwayo, Tabraiz Shamsi, Kagiso Rabada, Dale Steyn, Lungi Ngidi

Team Australia (Playing XI):David Warner, Aaron Finch (C), Steve Smith, Matthew Wade/D’Arcy Short, Alex Carey (WK), Mitchell Marsh, Ashton Agar, Adam Zampa, Mitchell Starc, Pat Cummins, Jhye Richardson/Kane Richardson/Sean Abbott

Check Dream11 Prediction / SA Dream11 Team / South Africa XI Dream11 Team / AUS Dream11 Team / Australia Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.