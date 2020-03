South Africa vs Australia, 2nd ODI Dream11 Prediction: Best picks for SA vs AUS today

Dream11 Prediction - South Africa vs Australia

SA vs AUS 2nd ODI Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for South Africa vs Australia match today, March 4.

South Africa vs Australia (SA vs AUS) Dream11

Wicketkeeper – Quinton de Kock, Alex Carey

Batsmen – Aaron Finch (VC), Temba Bavuma, Marnus Labuschagne, David Miller, Henrich Klaasen (C)

Allrounders – Andile Phehlukwayo

Bowlers – Mitchell Starc, Anrich Nortje, Pat Cummins

SA vs AUS My Dream11 Team

Quinton de Kock, Alex Carey, Aaron Finch (VC), Temba Bavuma, Marnus Labuschagne, David Miller, Henrich Klaasen (C), Andile Phehlukwayo, Mitchell Starc, Anrich Nortje, Pat Cummins

SA vs AUS Probable Playing 11

Team South Africa (Playing XI): Quinton de Kock (c & wk), Janneman Malan, Temba Bavuma, Kyle Verreynne, David Miller, Heinrich Klassen, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi

Team Australia (Playing XI): Quinton de Kock (c & wk), Janneman Malan, Temba Bavuma, Kyle Verreynne, David Miller, Heinrich Klassen, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Anrich Nortje, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi

Check Dream11 Prediction / SA Dream11 Team / South Africa XI Dream11 Team / AUS Dream11 Team / Australia Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.