South Africa U19s vs India U19s, Dream11 Prediction: Best picks for SA-Y vs IND-Y today in 3rd Youth ODI match

Dream11 Prediction - South AfricaU19 vs India U19

SA-Y vs IN-Y Tri-Series Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for South Africa U19 vs India U19 match today, December 30.

South Africa-Y vs India-Y (SA-Y vs IN-Y) Dream11

Wicketkeeper – Kumar Kushagra

Batsmen – Jonathan Bird (VC), Shashwat Rawat, Andrew Louw

Allrounders – Divyansh Joshi, Tiaan van Vuuren, Thakur Tilak Verma (C)

Bowlers – Atharva Ankolekar, CTL Rakshan, Merrick Brett

SA-Y vs IN-Y My Dream11 Team

Kumar Kushagra, Jonathan Bird (VC), Shashwat Rawat, Andrew Louw, Divyansh Joshi, Tiaan van Vuuren, Thakur Tilak Verma (C), Atharva Ankolekar, CTL Rakshan, Merrick Brett

SA-Y vs IN-Y Probable Playing 11

Team South Africa(Playing XI): Levert Manje, Andrew Louw, Ruan Terblanche, Jonathan Bird, Luke Beaufort, Jack Lees, Khanya Cotani (C & WK), Tiaan van Vuuren, Merrick Brett, Achille Cloete, Gerald Coetzee.

Team India (Playing XI): Yashasvi Jaiswal/Divyaansh Saxena, Tilak Varma, Priyam Garg (C), Dhruv Chand Jurel/Kumar Kushagra (WK), Shashwat Rawat, Shubhang Hegde, Divyansh Joshi, Atharva Ankolekar, Kartik Tyagi/Vidyadhar Patil, CTL Rakshan/Ravi Bishnoi, Akash Singh.

