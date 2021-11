SKK Stadin Ja Keravan vs Greater Helsinki CC, Dream11 Prediction: Best picks for SKK vs GHC in Finnish T10 League

Dream11 Prediction: GHC Stadin Ja Keravan Kriketti vs Greater Helsinki CC - Finnish Premier League

SKK vs GHC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for GHC Stadin Ja Keravan Kriketti vs Greater Helsinki CC in Finnish Premier League match today, July 10.

GHC Stadin Ja Keravan Kriketti vs Greater Helsinki CC (SKK vs GHC) Dream11

Wicketkeeper – J Obrien, A Attiqe

Batsmen – N Collins, G Nazir, H Mukhtar

Allrounders – A Rasheed (VC), Z Rehman, N Shahid (C)

Bowlers – N Shah, R Waqas, K Muhammad



SKK vs GHC My Dream11 Team

J Obrien, A Attiqe, N Collins, G Nazir, H Mukhtar, A Rasheed (VC), Z Rehman, N Shahid (C), N Shah, R Waqas, K Muhammad

SKK vs GHC Probable Playing11

Greater Helsinki CC: Muhammad Imrul Abedin, Shahed Alam, Md Belayet Khan, Md Nurul Huda, Tonmoy Kumar Saha, Habib Al Amin Arman, Md Saiful Islam, Md Jabed Khan Sohag, Osman Ibrahim, Rony Sardar, Tushar Sarker

SKK Stadin Ja Keravan Krikett: Jordan O’Brien, Nathan Collins, Jake Goodwin, Ponniah Vijendran, Atif Rasheed, Peter Gallagher/Henry Sewell, Areeb Abdul Quadir, Yathunanthan Vijayaratnam, Manoj Thavayogarajah, Nirav Shah/Mira Zeeshan Baig, Raja Waqas.

Check Dream11 Prediction / SKK Dream11 Team / Greater Helsinki CC Dream11 Team / GHC Dream11 Team / La Soufriere Hikers Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.