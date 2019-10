Singapore vs Netherlands Group A - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for SIN vs NED

Dream11 Prediction - Singapore vs Netherlands: Group A - T20 World Cup Qualifier 2019

SIN vs NED Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Singapore vs Netherlands Group A - T20 World Cup Qualifier 2019, October 22 at ICC Academy, Dubai.

Singapore vs Netherlands (SIN vs NED) Dream11

Wicketkeeper – Tobias Visee

Batters – Surendran Chandramohan, Ryan ten Doeschate, Aritra Dutta, Ben Cooper, Max O’Dowd (C)

All-Rounders – Tim David, Pieter Seelaar

Bowlers – Amjad Mahboob, Fred Klaassen, Brandon Glover (VC)

SIN vs NED My Dream11 Team

SIN vs NED Probable Playing 11

Netherlands possible XI: Tobias Visee, Max O’Dowd, Ben Cooper, Pieter Seelaar (C), Ryan ten Doeschate, Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Brandon Glover, Fred Klaassen, Paul van Meekeren, Tim van der Gugten

Singapore possible XI: Rohan Rangarajan, Surendran Chandramohan, Timothy David, Aritra Dutta, Manpreet Singh (wk), Navin Param, Janak Prakash, Sidhant Singh, Amjad Mahboob (C), Selladore Vijayakumar, Vinoth Bhaskaran

