Seattle Sounders vs Los Angeles FC, Dream11 Prediction: Best picks for SS vs LAF in Major League Soccer today

Dream11 Prediction - Seattle Sounders vs Los Angeles FC

SS vs LAF Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Seattle Sounders vs Los Angeles FC match today, July 28.

Seattle Sounders vs Los Angeles FC: My Dream11 Team

Goal-keeper: S Frei

Defenders: D Jakovic, E Segura, T Blackmon

Midfielders: N Loderio, B Rodriguez, M Kaye, H Bwana

Forwards: B Wright-Phillips, D Rossi (vc), J Morris (C)

Seattle Sounders vs Los Angeles FC: Probable Playing 11

Seattle Sounders Probable 11: tefan Frei, Trey Muse, Stefan Cleveland, Joevin Jones, Shane O’Neill, Kelvin Leerdam, Alex Roldan, Nouhou Tolo, Xavier Arreaga, Yeimar Gomez-Andrade, Nicolas Lodeiro.

Los Angeles FC Probable 11: enneth Vermeer, Pablo Sisniega, Philip Ejimadu, Jordan Harvey, Eddie Segura, Danilo Silva, Diego Palacios, Mohamed El-Munir, Dejan Jakovic, Latif Blessing, Francisco Ginella, José Cifuentes, Mark-Anthony Kaye, Alejandro Guido, Bryce Duke, Eduard Atuesta, Daniel Musovski, Diego Rossi, Carlos Vela, Brian Rodríguez, Adrien Perez, Tristan Blackmon, Bradley Wright-Phillips, Adama Diomande.

Seattle Sounders vs Los Angeles FC: Match details

The match will be played on July 27, 2020, Monday. It will start at 8:30 AM at CenturyLink Field.