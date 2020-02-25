Trending#

Donald Trump

CAA protests

Jamia

Ind vs NZ

Nirbhaya

  1. Home
  2. Sports
  3. Cricket


Saudi Arabia vs United Arab Emirates, Dream11 Prediction: Best picks for SAU vs UAE today in ACC Western Region T20

SAU vs UAE Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Saudi Arabia vs United Arab Emirates Dream11 Team Player List, SAU Dream11 Team Player List, UAE Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Saudi Arabia vs United Arab Emirates Head to Head.


Saudi Arabia vs United Arab Emirates

Share

Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Feb 25, 2020, 06:30 AM IST

Dream11 Prediction - Saudi Arabia vs United Arab Emirates

SAU vs UAE ACC Western Region T20, Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Saudi Arabia vs United Arab Emirates match today, February 25.

 

Saudi Arabia vs United Arab Emirates (SAU vs UAE) Dream11

Wicketkeeper – Sarfraz Butt

Batsmen – Abdul Waheed (C), Mohammad Usman (VC), Chirag Suri, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem

Allrounders – Imran Yousuf, Waheed Ahmed

Bowlers – Junaid Siddique, Sultan Ahmed, Zahoor Khan

SAU vs UAE My Dream11 Team 

Sarfraz Butt(VC), Abdul Waheed (C), Mohammad Usman (VC), Chirag Suri, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem, Imran Yousuf, Waheed Ahmed, Junaid Siddique, Sultan Ahmed, Zahoor Khan 

SAU vs UAE Probable Playing 11

Team Saudi Arabia (Playing XI): Sajid Cheema, Abdul Waheed, Faisal Khan, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem, Shoaib Ali (C), Abdul Wahid, Sarfraz Butt (WK), Usman Ali, Adil Butt, Imran Yousuf.

Team United Arab Emirates (Playing XI): Chirag Suri, Rohan Mustafa, Vriitya Aravind (WK), Mohammad Usman, Alishan Sharafu, Basil Hameed, Sultan Ahmed/Waheed Ahmed, Junaid Siddique, Ahmed Raza (C), Karthik Meiyappan, Zahoor Khan.

Check Dream11 Prediction / SAU Dream11 Team / Kuwait Dream11 Team / UAE Dream11 Team / UAEasya Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.