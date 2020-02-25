Saudi Arabia vs United Arab Emirates, Dream11 Prediction: Best picks for SAU vs UAE today in ACC Western Region T20
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Saudi Arabia vs United Arab Emirates
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - Saudi Arabia vs United Arab Emirates
SAU vs UAE ACC Western Region T20, Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Saudi Arabia vs United Arab Emirates match today, February 25.
Saudi Arabia vs United Arab Emirates (SAU vs UAE) Dream11
Wicketkeeper – Sarfraz Butt
Batsmen – Abdul Waheed (C), Mohammad Usman (VC), Chirag Suri, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem
Allrounders – Imran Yousuf, Waheed Ahmed
Bowlers – Junaid Siddique, Sultan Ahmed, Zahoor Khan
SAU vs UAE My Dream11 Team
Sarfraz Butt(VC), Abdul Waheed (C), Mohammad Usman (VC), Chirag Suri, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem, Imran Yousuf, Waheed Ahmed, Junaid Siddique, Sultan Ahmed, Zahoor Khan
SAU vs UAE Probable Playing 11
Team Saudi Arabia (Playing XI): Sajid Cheema, Abdul Waheed, Faisal Khan, Shamsudheen Purat, Muhammad Naeem, Shoaib Ali (C), Abdul Wahid, Sarfraz Butt (WK), Usman Ali, Adil Butt, Imran Yousuf.
Team United Arab Emirates (Playing XI): Chirag Suri, Rohan Mustafa, Vriitya Aravind (WK), Mohammad Usman, Alishan Sharafu, Basil Hameed, Sultan Ahmed/Waheed Ahmed, Junaid Siddique, Ahmed Raza (C), Karthik Meiyappan, Zahoor Khan.
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