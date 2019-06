SA vs BAN Dream11 Prediction World Cup 2019 Match 5-Best picks for South Africa vs Bangladesh in Cricket World Cup today

Dream11 Prediction- South Africa vs Bangladesh

SA vs BAN Dream11 Team, World Cup 2019: Fantasy cricket predictions and tips for South Africa vs Bangladesh World Cup match today at The Oval in London on Sunday, June 2.

SA vs BAN Dream XI Predictions

Wicket-keeper: Quinton de Kock has been in very good form lately.

Batsmen: Soumya Sarkar, Faf du Plessis, Mushfiqur Rahim and Rassie van der Dussen are the in form batsmen for their sides.

Allrounders: Shakib Al Hasan and Andile Phehlukwayo are the best allrounders in these sides.

Bowlers: Kagiso Rabada, Imran Tahir and Mustafizur Rahman are good wicket-taking options for the match.

SA vs BAN My Dream11 Team

Quinton de Kock (C), Soumya Sarkar, Faf du Plessis, Mushfiqur Rahim, Rassie van der Dussen, Shakib Al Hasan, Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Imran Tahir, Mehidy Hasan and Mustafizur Rahman.

SA vs BAN Dotball Team Player List

Quinton de Kock, Soumya Sarkar, Hashim Amla, Mushfiqur Rahim, Rassie van der Dussen, Shakib Al Hasan (C), Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Lungi Ngidi, Imran Tahir and Mustafizur Rahman.

SA vs BAN Probable Playing 11

South Africa (SA) Playing 11 (Probable): Hashim Amla, Quinton de Kock, Faf du Plessis, Rassie van der Dussen, Aiden Markram, JP Duminy, Chris Morris, Andile Phehlukwayo, Lungi Ngidi, Kagiso Rabada and Imran Tahir

Bangladesh (BAN) Playing 11 (Probable): Liton Das, Soumya Sarkar, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah, Shakib Al Hasan, Mohammad Mithun, Mosaddek Hossain, Mohammad Mashrafe Mortaza (C), Mehidy Hasan Miraz, Rubel Hossain and Mustafizur Rahman

South Africa vs Bangladesh (Teams)

South Africa (SA): Faf du Plessis, Hashim Amla, Quinton de Kock, JP Duminy, Aiden Markram, David Miller, Chris Morris, Lungi Ngidi, Andile Phehlukwayo, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Dale Steyn, Imran Tahir, Rassie van der Dussen

Bangladesh (BAN): Mashrafe Mortaza (C), Tamim Iqbal, Liton Das, Soumya Sarkar, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah, Shakib Al Hasan, Mohammad Mithun, Sabbir Rahaman, Mosaddek Hossain, Mohammad Saifuddin, Mehidy Hasan Miraz, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman, Abu Jayed

SA vs BAN: Match Details

This is the fifth match of the ICC Cricket World Cup 2019. The match will take place at The Oval. The match will start at 3 PM IST today.

