RR vs CSK: Have you selected MS Dhoni as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? Here's all you need to know

Dream11 Prediction - Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

RR vs CSK Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings match today, September 22.

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Dream11

Wicketkeeper: MS Dhoni (C)

Batsmen: Ambati Rayudu, Faf du Plessis, Yashasvi Jaiswal, Robin Uthappa

Allrounders: Sam Curran, Ravindra Jadeja

Bowlers: Jofra Archer(VC), Lungi Ngidi, Deepak Chahar, Piyush Chawla

RR vs CSK My Dream11 Team

RR vs CSK Probable Playing 11

Rajasthan Royals (RR): Manan Vohra, Robin Uthappa, Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, David Miller, Shreyas Gopal, Jofra Archer, Oshane Thomas, Mahipal Lomror, Jaydev Unadkat, Andrew Tye

Chennai Super Kings (CSK): Murali Vijay, Shane Watson, Faf du Plessis, Ambati Rayudu, Kedar Jadhav, MS Dhoni(w/c), Ravindra Jadeja, Sam Curran, Deepak Chahar, Piyush Chawla, Lungi Ngidi

