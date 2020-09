Roma Capanelle CC vs Rome Bangla CC Dream11 Prediction: Best picks for RBCC vs RCCC in ECS T10-Rome today

Dream11 Prediction: Roma Capanelle C vs Rome Bangla CC - ECS T10-Rome 2020

RCCC vs RBCC Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Roma Capanelle C vs Rome Bangla CC in ECS T10-Rome 2020 match today, September 4.

Roma Capanelle C vs Rome Bangla CC (RCCC vs RBCC) Dream11

Wicketkeeper – B Chandra-Bikash

Batsmen – S Ali, D Kirby, D Tinusha

Allrounders – R Vajrala, H Fahad, Z Ijaz, H Bilal

Bowlers – V Sharda, A Anik and E Ghulam

RCCC vs RBCC My Dream11 Team

B Chandra-Bikash, S Ali, D Kirby, D Tinusha, R Vajrala, H Fahad, Z Ijaz, H Bilal., V Sharda, A Anik and E Ghulam

RCCC vs RBCC Probable Playing11

Roma Capanelle C: L Jayarajah, K Kekulawala, E Ghulam, M Morettini, I Racila, S Anton, S Ali, D Kirby, Z Ijaz, V Sharda and R Vajrala

Rome Bangla CC: B Bikash, K Abdul, A Rajib, C Ahmed, A Rahat, H Fahad, H Bilal Bhuyain, Ahmed Anik, H Adnan, S Raihan, D Tinusha