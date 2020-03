Pinatar Pirates CC vs La Manga CC, Dream11 Prediction: Best picks for PPT vs LAM in European Cricket Series

Dream11 Prediction - La Manga CC vs Pinatar Pirates CC

PPT vs LAM Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for La Manga CC vs Pinatar Pirates CC match today, March 2.

La Manga CC vs Pinatar Pirates CC (PPT vs LAM) Dream11

Wicketkeeper – Adam Algar

Batsmen – Santosh Rai (C), Joel Brook, Jassie Jagdeep Singh, Paul Fletcher

Allrounders – Gulshan Kumar, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (VC)

Bowlers – Kulwant Singh, Hugh James, Connor Wood

PPT vs LAM My Dream11 Team

Adam Algar, Santosh Rai (C), Joel Brook, Jassie Jagdeep Singh, Paul Fletcher, Gulshan Kumar, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (VC), Kulwant Singh, Hugh James, Connor Wood

PPT vs LAM Probable Playing 11

Team La Manga CC(Playing XI): Joel Brook, Adam Algar (wk), Paul Fletcher, Charlie Rumistrzewicz, Tommy Knowles, Hugh James, Pawitter Singh, Connor Wood, Ollie Jarvis, Alfie Court, Sohail Khan

Team Pinatar Pirates CC (Playing XI): Rahul Maini, Gopi Singh, Santosh Rai, Kuldeep Lal, Lovejit Singh, Jassie Jagdeep Singh, Sukhpal Singh, Balwant Singh, Sukhi Singh (wk), Gulshan Kumar/Dillpreet Singh, Kulwant Singh

Check Dream11 Prediction / LAM Dream11 Team / La Manga CC Dream11 Team / PPT Dream11 Team / Pinatar Pirates CC Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.