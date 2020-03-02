Pinatar Pirates CC vs La Manga CC, Dream11 Prediction: Best picks for PPT vs LAM in European Cricket Series
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Pinatar Pirates CC vs La Manga CC
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - La Manga CC vs Pinatar Pirates CC
PPT vs LAM Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for La Manga CC vs Pinatar Pirates CC match today, March 2.
La Manga CC vs Pinatar Pirates CC (PPT vs LAM) Dream11
Wicketkeeper – Adam Algar
Batsmen – Santosh Rai (C), Joel Brook, Jassie Jagdeep Singh, Paul Fletcher
Allrounders – Gulshan Kumar, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (VC)
Bowlers – Kulwant Singh, Hugh James, Connor Wood
PPT vs LAM My Dream11 Team
Adam Algar, Santosh Rai (C), Joel Brook, Jassie Jagdeep Singh, Paul Fletcher, Gulshan Kumar, Ollie Jarvis, Charlie Rumistrzewicz (VC), Kulwant Singh, Hugh James, Connor Wood
PPT vs LAM Probable Playing 11
Team La Manga CC(Playing XI): Joel Brook, Adam Algar (wk), Paul Fletcher, Charlie Rumistrzewicz, Tommy Knowles, Hugh James, Pawitter Singh, Connor Wood, Ollie Jarvis, Alfie Court, Sohail Khan
Team Pinatar Pirates CC (Playing XI): Rahul Maini, Gopi Singh, Santosh Rai, Kuldeep Lal, Lovejit Singh, Jassie Jagdeep Singh, Sukhpal Singh, Balwant Singh, Sukhi Singh (wk), Gulshan Kumar/Dillpreet Singh, Kulwant Singh
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