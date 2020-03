Peshawar Zalmi vs Karachi Kings, Dream11 Prediction: Best picks for PES vs KAR in PSL 2020

Dream11 Prediction - Peshawar Zalmi vs Karachi Kings

PES vs LAH Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Peshawar Zalmi vs Karachi Kings, March 2 at the Rawalpindi Cricket Stadium in Rawalpindi.

Peshawar Zalmi vs Karachi Kings, (PES vs LAH) Dream11

Wicketkeeper – Kamran Akmal (C), Tom Banton

Batters – Iftikhar Ahmed, Alex Hales (VC), Liam Livingstone, Daren Sammy

All-Rounders – Imad Wasim, Lewis Gregory

Bowlers – Mohammad Amir, Chris Jordan, Hasan Ali

PES vs LAH My Dream11 Team

Kamran Akmal (C), Tom Banton, Iftikhar Ahmed, Alex Hales (VC), Liam Livingstone, Daren Sammy, Imad Wasim, Lewis Gregory, Mohammad Amir, Chris Jordan, Hasan Ali

PES vs LAH Probable Playing 11

Karachi Kings: Babar Azam, Sharjeel Khan/Awais Zia, Alex Hales, Cameron Delport, Chadwick Walton (WK), Iftikhar Ahmed, Imad Wasim (C), Chris Jordan, Umaid Asif, Mohammad Amir, Umer Khana

Peshawar Zalmi: Kamran Akmal, Tom Banton (WK), Mohammad Mohsin, Liam Livingstone, Haider Ali, Daren Sammy (C), Lewis Gregory, Wahab Riaz, Hasan Ali, Rahat Ali, Mohammad Amir Khan

