PCCT United vs ICCT Smashers, Dream11 Prediction: Best picks for PCU vs ISM today in Taipei T10 League 2020

Dream11 Prediction: PCCT United vs ICCT Smashers - Taipei T10 League 2020

PCU vs ISM Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for PCCT United vs ICCT Smashers in Momentum One-Day Cup match today, April 26.

PCCT United vs ICCT Smashers (PCU vs ISM) Dream11

Wicketkeeper – Asif Tanoli

Batsmen – Sanjay Zaveri, Rajesh Mehta, Mohit Gour, Amin Uddin (C)

Allrounders – Devang Shah (VC), Ninad Malwade, Usman Javed

Bowlers – Danish Mehmood, Muhammad Mushtaq, Dev Shah

PCU vs ISM My Dream11 Team

Asif Tanoli, Sanjay Zaveri, Rajesh Mehta, Mohit Gour, Amin Uddin (C), Devang Shah (VC), Ninad Malwade, Usman Javed, Danish Mehmood, Muhammad Mushtaq, Dev Shah

PCU vs ISM Probable Playing11

PCCT United: Asif Tanoli, Muhammad Mujahid (C), Amin Uddin, Prakash Malliah, Saif Sindhu, Muhammad Amjad Zafar/Muhammad Mushtaq, Usman Javed, Ninad Malwade, Danish Mehmood, Ansar Ali, Mohsin Khan

ICCT Smashers: Vinit Chattrani (wk), Rajesh Mehta, Mohit Gaur, Sanjay Zaveri, Nirav Shah (C), Priyesh Shah Sandeep Patel/Dev Shah, Devang Shah, Sonik Shah, Sanjay Patel, Manoj Ladha.

Check Dream11 Prediction / PCU Dream11 Team / PCCT United Dream11 Team / ISM Dream11 Team / ICCT Smashers Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.