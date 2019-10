Papua New Guinea vs Kenya, Group B - T20 World Cup Qualifier 2019 Dream11 Prediction: Best picks for PNG vs KEN

Dream11 Prediction - Papua New Guinea vs Kenya: Group B - T20 World Cup Qualifier 2019

PNG vs KEN Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Papua New Guinea vs Kenya Group B - T20 World Cup Qualifier 2019, October 27 at Dubai International Cricket Stadium, Dubai.

Papua New Guinea vs Kenya (PNG vs KEN) Dream11

Wicketkeeper – Irfan Karim

Batters – Tony Ura, Sese Bua, Rakep Patel, Lega Siaka, Dhiren Gondaria

All-Rounders – Assad Vala, Charles Amini, Collins Obuya, Shem Ngoche

Bowlers – Damien Ravu, Jason Kila, Elijah Otieno, Norman Vanua, N Pokana, L Ndandason

PNG vs KEN My Dream11 Team

Irfan Karim, Tony Ura, Sese Bua, Rakep Patel, Assad Vala (C), Charles Amini, Collins Obuya (VC), Shem Ngoche, Damien Ravu, Jason Kila, Elijah Otieno.

PNG vs KEN Probable Playing 11

Papua New Guinea possible XI: Tony Ura, Assad Vala (C), Lega Siaka, Charles Amini, Sese Bau, Kiplin Doriga (WK), Norman Vanua, Riley Hekure, Jason Kila, Damien Ravu, Nosaina Pokana.

Kenya possible XI: Irfan Karim (WK), Aman Gandhi, Dhiren Gondaria, Collins Obuya, Rakep Patel, Shem Ngoche (C), Nelson Odiambho, Sachin Bhudia, Jasraj Kundi, Lucas Oluoch, Elijah Otieno.

