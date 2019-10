Pakistan Women vs Bangladesh Women, 2nd T20I Dream11 Prediction: Best picks for PAK-W vs BAN-W

Dream11 Prediction - Pakistan Women vs Bangladesh Women 2nd T20I

PAK-W vs BAN-W Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Pakistan Women vs Bangladesh Women 2nd T20, October 28 at Gaddafi Stadium in Lahore.

Pakistan Women vs Bangladesh Women (PAK-W vs BAN-W) Dream11

Wicketkeeper – Nigar Sultana

Batters – Iram Javed, Bismah Maroof, Ayesha Rahman, Omaima Sohail, Sanjida Islam

All-Rounders – Aliya Riaz, Javeria Khan, Rumana Ahmed, Jahanara Alam

Bowlers – Anam Amin, Salma Khatun, Khadija Tul Kubra, Diana Baig

PAK-W vs BAN-W My Dream11 Team

Nigar Sultana, Bismah Maroof (VC), Ayesha Rahman, Iram Javed, Aliya Riaz (C), Javeria Khan, Rumana Ahmed, Jahanara Alam, Anam Amin, Salma Khatun, Khadija Tul Kubra.

PAK-W vs BAN-W Probable Playing 11

Pakistan Women possible XI: Sidra Ameen, Omaima Sohail, Javeria Khan, Bismah Maroof (C), Iram Javed, Aliya Riaz, Anam Amin, Sidra Nawaz (WK), Sadia Iqbal, Kainat Imtiaz, Diana Baig.

Bangladesh Women possible XI: Sanjida Islam, Ayasha Rahman, Shamima Sultana (WK), Nigar Sultana, Fargana Hoque, Rumana Ahmed, Jahanara Alam, Lata Mondal, Salma Khatun (C), Khadija Tul Kubra, Panna Ghosh.

Check Dream11 Prediction / PAK-W Dream11 Team / Pakistan Women Dream11 Team / BAN-W Dream11 Team / Bangladesh Women Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more