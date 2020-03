Pakistan vs Thailand, Dream11 Prediction: Best picks for PAKW vs THAW in ICC Women’s T20 World Cup 2020

Dream11 Prediction - Pakistan vs Thailand in ICC Women’s T20 World Cup 2020

PAKW vs THAW Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Pakistan vs Thailand T20I match, March 3.

Pakistan Women vs Thailand Women T20I (PAKW vs THAW) Dream11

Wicketkeeper – Nannapat Koncharoenkai

Batters – Javeria Khan (VC), Muneeba Ali, Nattakan Chantam

All-Rounders – Aliya Riaz, Nida Dar, Nattaya Boochatham

Bowlers – Diana Baig (C), Anam Amin, Aiman Anwer, Suleeporn Laomi

PAKW vs THAW My Dream11 Team

Nannapat Koncharoenkai, Javeria Khan (VC), Muneeba Ali, Nattakan Chantam, Aliya Riaz, Nida Dar, Nattaya Boochatham, Diana Baig (C), Anam Amin, Aiman Anwer, Suleeporn Laomi.

PAKW vs THAW Probable Playing 11

Pakistan Women: Muneeba Ali, Javeria Khan (C), Omaima Sohail, Nida Dar, Aliya Riaz, Sidra Nawaz, Iram Javed, Aiman Anwer, Diana Baig, Syeda Aroob Shah, Anam Amin.

Thailand Women: Nattakan Chantam, Nattaya Boochatham, Nannapat Koncharoenkai (WK), Naruemol Chaiwai, Sornnarin Tippoch (C), Onnicha Kamchomphu, Chanida Sutthiruang, Wongpaka Liengprasert, Suleeporn Laomi, Ratanaporn Padunglerd, Soraya Lateh.

Check Dream11 Prediction / PAKW Dream11 Team / Pakistan Dream11 Team / THAW Dream11 Team / Thailand Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more