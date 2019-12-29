Otago Sparks vs Canterbury Magicians, Dream11 Prediction: Best picks for OSW vs CMW today in Women's Super Smash 2019-20

NSW vs CMW in Women's Super Smash 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Northern Spirit vs Canterbury Magicians match today, December 30.
Wicketkeeper: Katey Martin
Batsmen: Kirsty Nation, Allie Mace-Cochrane, Bella James
Allrounders: Frankie Mackay (VC), Hayley Jensen, Jacinta Savage, Suzie Bates (C)
Bowlers: Gabby Sullivan, Amanda Wellington, Hannah Darlington
Katey Martin, Kirsty Nation, Allie Mace-Cochrane, Bella James, Frankie Mackay (VC), Hayley Jensen, Jacinta Savage, Suzie Bates (C), Gabby Sullivan, Amanda Wellington, Hannah Darlington
Canterbury Magicians (Playing XI): Frankie Mackay (C), Kirsty Nation, Nat Cox, Allie Mace-Cochrane, Jacinta Savage, Laura Hughes (WK), Gabby Sullivan, Ella Chandler, Missy Banks, Sarah Asmussen, Jess Simmons.
Otago Sparks (Playing XI): Suzie Bates, Millie Cowan, Katey Martin (C & WK), Hayley Jensen, Amanda-Jade Wellington, Hannah Darlington, Bella James, Sophie Gray, Eden Carson, Emma Black, Sophie Oldershaw.
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