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Otago Sparks vs Canterbury Magicians, Dream11 Prediction: Best picks for OSW vs CMW today in Women's Super Smash 2019-20

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Reported By:DNA Web Team| Edited By: DNA Web Team |Source: DNA webdesk |Updated: Dec 29, 2019, 08:32 PM IST

Otago Sparks vs Canterbury Magicians, Dream11 Prediction: Best picks for OSW vs CMW today in Women's Super Smash 2019-20

Dream11 Prediction - Northern Spirit vs Canterbury Magicians

NSW vs CMW in Women's Super Smash 2019-20 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Northern Spirit vs Canterbury Magicians match today, December 30.

 

Northern Spirit vs Canterbury Magicians Dream11

Wicketkeeper: Katey Martin

Batsmen: Kirsty Nation, Allie Mace-Cochrane, Bella James

Allrounders: Frankie Mackay (VC), Hayley Jensen, Jacinta Savage, Suzie Bates (C)

Bowlers: Gabby Sullivan, Amanda Wellington, Hannah Darlington

 

NSW vs CMW My Dream11 Team 

Katey Martin, Kirsty Nation, Allie Mace-Cochrane, Bella James, Frankie Mackay (VC), Hayley Jensen, Jacinta Savage, Suzie Bates (C), Gabby Sullivan, Amanda Wellington, Hannah Darlington

 

NSW vs CMW Probable Playing 11

Canterbury Magicians (Playing XI): Frankie Mackay (C), Kirsty Nation, Nat Cox, Allie Mace-Cochrane, Jacinta Savage, Laura Hughes (WK), Gabby Sullivan, Ella Chandler, Missy Banks, Sarah Asmussen, Jess Simmons.

Otago Sparks (Playing XI): Suzie Bates, Millie Cowan, Katey Martin (C & WK), Hayley Jensen, Amanda-Jade Wellington, Hannah Darlington, Bella James, Sophie Gray, Eden Carson, Emma Black, Sophie Oldershaw.

 

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