Oeiras CC vs Malo CC Vilamoura Dream11 Prediction: Best picks for OEI vs MCCV in ECS T10 Cartaxo

Dream11 Prediction: Oeiras CC vs Malo CC Vilamoura - ECS T10 Cartaxo

Wicketkeeper – K. Gholiya

Batsmen – C. Greenshields (captain), M. Adnan, K. Patel, Z. Shah

Allrounders – A. Zaib (vice-captain), P. Buccimazza, Z. Ali

Bowlers – A. Mehmood, S. Maisam, M. Hussain

OEI vs MCCV Probable Playing11

Oeiras CC: Jitesh Kumar Balkrisna, Paulo Buccimazza, Ranjit Narayan, Salman Ahmed, Kuldeep Gholiya (wk), Krut Patel, Ishwar Singh, Druvkumar Mistri, Michael Harris, Md Fakhrul Hussain Mohon, Silkesh Deuchande

Malo CC Vilamoura: Zulfiqar Shah, Farooq Ahmed, Mian Mehmood, Aamer Ikram, Assad Mehmood, Sulaman Mian, Naeem Akhtar, Zafar Ali, Shan Aziz, Muammed Adnan, Jayesh Popat, Umar Farooq, Ahmed Hassan, Amir Shahzad, Najam Shahzad, Amir Zaib, Syed Maisam, Syed Ali,Yasir Sabir, Khurram Shahzad