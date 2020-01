Nigeria U19s vs United Arab Emirates U19s, Dream11 Prediction: Best picks for NIG-Y vs UAE-Y today in ICC U19 World 2020

Dream11 Prediction - United Arab EmiratesU19 vs Nigeria U19

UAE-Y vs NIG-Y Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for United Arab Emirates U19 vs Nigeria U19 match today, January 30.

United Arab Emirates-Y vs Nigeria-Y (UAE-Y vs NIG-Y) Dream11

Wicketkeeper – Vriitya Aravind (C)

Batsmen – Olayinka Olaleye, Figy John (VC), Osama Hassan, Ansh Tandon

Allrounders – Aryan Lakra, Peter Aho, Akhere Isesele

Bowlers – Rasheed Abolarin, Abdulrahman Jimoh, Sanchit Sharma

UAE-Y vs NIG-Y My Dream11 Team

Vriitya Aravind (C), Olayinka Olaleye, Figy John (VC), Osama Hassan, Ansh Tandon, Aryan Lakra, Peter Aho, Akhere Isesele, Rasheed Abolarin, Abdulrahman Jimoh, Sanchit Sharma

UAE-Y vs NIG-Y Probable Playing 11

Team United Arab Emirates(Playing XI): Aryan Lakra (C), Vriitya Aravind, Syed Haider, Figy John, Ansh Tandon, Alishan Sharafu, Osama Hassan (WK), Muhammad Farazuddin, Akasha Tahir, Karthik Palaniapan, Sanchit Sharma

Team Nigeria (Playing XI): Samuel Mba, Elijah (Olayinka) Olaleye, Sulaimon Runsewe (WK), Isaac Danladi, Miracle Akhigbe, Sylvester Okpe (C), Abdulrahman Jimoh, Peter Aho, Shehu Audu, Akhere Isesele, Rasheed Abolarin.

Check Dream11 Prediction / UAE-Y Dream11 Team /United Arab Emirates-U19 Dream11 Team / NIGD-19 Dream11 Team / Nigeria-U19 Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / OnlNIGe Cricket Tips and more.