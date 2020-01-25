New Zealand vs India, 2nd T20I Dream11 Prediction: Best picks for NZ vs IND today
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New Zealand vs India
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - New Zealand vs India
NZ vs IND 2nd T20 Practice Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand vs India match today at the Eden Park in Auckland on January 26.
New Zealand vs India (NZ vs IND) Dream11
Wicketkeeper – KL Rahul (C)
Batsmen – Virat Kohli, Kane Williamson (VC), Colin Munro, Shreyas Iyer
Allrounders – Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Colin de Granddhomme
Bowlers – Jasprit Bumrah, Ish Sodhi, Yuzvendra Chahal
NZ-XI vs IND My Dream11 Team
KL Rahul (C), Virat Kohli, Kane Williamson (VC), Colin Munro, Shreyas Iyer, Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Colin de Granddhomme, Jasprit Bumrah, Ish Sodhi, Yuzvendra Chahal
NZ-XI vs IND Probable Playing 11
Team New Zealand (Playing XI): Martin Guptill, Colin Munro, Kane Williamson (c), Tim Seifert (wk), Ross Taylor, Colin de Grandhomme, Mitchell Santner, Tim Southee, Ish Sodhi, Hamish Bennett/Scott Kuggeleijn, Blair Tickner
Team India (Playing XI): Rohit Sharma, KL Rahul (WK), Virat Kohli (C), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Yuzvendra Chahal, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Navdeep Saini/Shardul Thakur
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