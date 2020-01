New Zealand vs India, 1st T20I Dream11 Prediction: Best picks for NZ vs IND today

Dream11 Prediction - New Zealand vs India

NZ vs IND 1st T20 Practice Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand vs India match today at the Eden Park in Auckland on January 24.

New Zealand vs India (NZ vs IND) Dream11

Wicketkeeper – KL Rahul, Tim Seifert (VC)

Batsmen – Virat Kohli (C), Rohit Sharma, Colin Munro

Allrounders – Ravindra Jadeja, Colin de Grandhomme

Bowlers – Jasprit Bumrah, Ish Sodhi, Tim Southee, Mohammed Shami

NZ-XI vs IND My Dream11 Team

KL Rahul, Tim Seifert (VC), Virat Kohli (C), Rohit Sharma, Colin Munro, Ravindra Jadeja, Colin de Grandhomme, Jasprit Bumrah, Ish Sodhi, Tim Southee, Mohammed Shami

NZ-XI vs IND Probable Playing 11

Team New Zealand (Playing XI): Martin Guptill, Colin Munro, Kane Williamson (c), Tim Seifert (wk), Ross Taylor, Colin de Grandhomme, Daryl Mitchell, Mitchell Santner, Tim Southee, Ish Sodhi, Scott Kuggeleijn/Hamish Bennett.

Team India (Playing XI): Rohit Sharma, KL Rahul (WK), Virat Kohli (C), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Ravindra Jadeja, Shivam Dube/Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Mohammed Shami, Jasprit Bumrah, Navdeep Saini.

