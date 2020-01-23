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New Zealand A vs India A, 2nd Unofficial ODI Dream11 Prediction: Best picks for NZA vs INDA today

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New Zealand A vs India A

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Written By

Edited By

Snehadri Sarkar

Source

DNA webdesk

Updated: Jan 23, 2020, 08:29 PM IST

Dream11 Prediction - New Zealand A vs India A

NZA vs INDA 2nd ODI Practice Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand vs India match today on January 24.

 

New Zealand vs India (NZ vs IND) Dream11

Wicketkeeper – Glenn Phillips

Batsmen – Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Prithvi Shaw (C)

Allrounders – Vijay Shankar, James Neesham (VC), Rachin Ravindra, Axar Patel

Bowlers – Mohammed Siraj, Khaleel Ahmed, Kyle Jamieson

NZ-XI vs IND My Dream11 Team 

Glenn Phillips, Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Prithvi Shaw (C), Vijay Shankar, James Neesham (VC), Rachin Ravindra, Axar Patel, Mohammed Siraj, Khaleel Ahmed, Kyle Jamieson

NZ-XI vs IND Probable Playing 11

Team New Zealand A (Playing XI): George Worker, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Tom Bruce (C), Tom Blundell (WK), Cole McConchie, James Neesham, Todd Astle, Jacob Duffy, Kyle Jamieson, Ajaz Patel.

Team India A (Playing XI): Prithvi Shaw, Mayank Agarwal, Shubman Gill (C), Suryakumar Yadav, Ishan Kishan (WK), Vijay Shankar, Krunal Pandya, Axar Patel, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Mohammed Siraj.

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