New Zealand A vs India A, 2nd Unofficial ODI Dream11 Prediction: Best picks for NZA vs INDA today
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New Zealand A vs India A
Written By
Edited By
Snehadri Sarkar
Source
DNA webdesk
Dream11 Prediction - New Zealand A vs India A
NZA vs INDA 2nd ODI Practice Match Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for New Zealand vs India match today on January 24.
New Zealand vs India (NZ vs IND) Dream11
Wicketkeeper – Glenn Phillips
Batsmen – Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Prithvi Shaw (C)
Allrounders – Vijay Shankar, James Neesham (VC), Rachin Ravindra, Axar Patel
Bowlers – Mohammed Siraj, Khaleel Ahmed, Kyle Jamieson
NZ-XI vs IND My Dream11 Team
Glenn Phillips, Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Prithvi Shaw (C), Vijay Shankar, James Neesham (VC), Rachin Ravindra, Axar Patel, Mohammed Siraj, Khaleel Ahmed, Kyle Jamieson
NZ-XI vs IND Probable Playing 11
Team New Zealand A (Playing XI): George Worker, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Tom Bruce (C), Tom Blundell (WK), Cole McConchie, James Neesham, Todd Astle, Jacob Duffy, Kyle Jamieson, Ajaz Patel.
Team India A (Playing XI): Prithvi Shaw, Mayank Agarwal, Shubman Gill (C), Suryakumar Yadav, Ishan Kishan (WK), Vijay Shankar, Krunal Pandya, Axar Patel, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Mohammed Siraj.
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